No volverán las misas en la Catedral y otras iglesias

Por el Coronavirus en Corrientes, advierten que en la Catedral y otras iglesias no volverán las misas. No obstante la habilitación para celebrar misas –con restricciones- algunas iglesias en Corrientes anticiparon que no volverán esas ceremonias por la escasa cantidad de gente que se permite concurrir a las mismas. Lo anticipó el Vicario Episcopal, padre Cristian Soto. “Se complica para los párrocos porque cada parroquia debe organizar las misas. Muchos esperarán una nueva ampliación porque es muy engorroso determinar quienes sí y quienes no pueden participar de una misa”, expresó el padre Cristian Soto. “La gente empezó a llamar desde ayer ni bien terminó la conferencia del gobernador. Todos están ansiosos por volver a celebrar la Eucaristía. Algunas parroquias empezaron con celebraciones con 10 personas en el marco de las reuniones habilitadas previamente, pero las más grandes –las del centro- esperarán otras habilitaciones”, dijo el padre Cristian, párroco de San Juan Bautista.

“Algunos proponían sorteos, o hacer más misas. Pero para cubrir la cantidad de gente que va cada domingo o sábado deberíamos hacer 12 o 14 misas por día. Pero puede ser una medida transitoria y en la próxima podría permitirse más. Un gimnasio o un restaurante tienen posibilidades de más de 10 personas. Es muy limitado, pero debemos acatarlo para seguir cuidándonos y poder ampliar esto en un próximo anuncio”, agregó. “Las actividades vía web van a seguir siendo un medio para acercarnos a los fieles”, dijo el padre y comentó que “el 24 de junio es la fiesta de San Juan Bautista. Y se viene una novena a la que concurre muchísima gente. Estamos analizando posibilidades, para ver cómo puede entrar la gente por turno”. “La gente espera acceder a la comunión; es lo que pide”, sostuvo el sacerdote.