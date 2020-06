El Presidente anunciará estricta cuarentena de 15 días

Cómo será la estricta cuarentena de 15 días que anunciará Alberto Fernández. El Presidente ya tiene decidido pedirles a los argentinos un último esfuerzo para no dilapidar lo hecho hasta ahora. Lo comunicará después de la reunión con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof prevista para el jueves.

Alberto Fernández ya lo tiene decidido. Tiene previsto anunciar una nueva extensión de la cuarentena, pero que esta vez incluirá el regreso a una fase anterior. Sabe que no será fácil de comunicar después de 100 días de aislamiento. Por eso, les hablará a los argentinos para pedirles un último esfuerzo que evite dilapidar lo hecho hasta ahora.

El Presidente volverá a recibir el jueves en la quinta de Olivos a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof como quedaron de acuerdo después del encuentro de ayer. Existen diferencias entre los planteos del jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense. Mientras Rodríguez Larreta es partidario de aguardar 10 días más antes de anunciar un endurecimiento de la cuarentena, Kicillof insiste en la necesidad de resolverlo cuanto antes.

Alberto Fernández se inclinaría por la posición del gobernador y el regreso a la fase 1 de la cuarentena comenzaría el lunes 29 de junio y se extendería hasta el 12 de julio.

Será una fase 1 con algunas diferencias. La etapa de “aislamiento estricto”, que comenzó el 20 de marzo con el objetivo principal de “planchar la curva” de contagios, fue la medida más drástica desde el inicio de la pandemia y la más estricta: de acuerdo al cuadro que elaboró el Ministerio de Salud, implica únicamente la circulación de las actividades esenciales.

A partir del lunes, se permitirá la apertura de los negocios de cercanía. A diferencia de las primeras dos semanas de cuarentena, los bancos mantendrán la atención al público.

El cambio más drástico será en el transporte. Si bien no será suspendido –como propuso por ejemplo el ministro de Seguridad, Sergio Berni– habrá una fuerte restricción en los colectivos interurbanos. Un colectivo que realiza el trayecto Constitución-Tigre no podrá cruzar de la Capital a la provincia de Buenos Aires y terminará su recorrido en la avenida General Paz. También se multiplicarán los retenes de control en los puntos críticos.

Quienes estuvieron durante las últimas horas con el Presidente lo vieron tranquilo por lo realizado hasta ahora, pero preocupado por las proyecciones que recibió de manos de los especialistas. La velocidad de circulación del virus en la zona metropolitana es mayor que la que habían anticipado los infectólogos.

“En algún momento vamos a tener que cortar para descomprimir las camas de terapia intensiva. Es mejor hacerlo ahora que tenemos el agua al pecho que cuando nos llegue al cuello, como quiere hacer Horacio”, lo escucharon decir a Alberto Fernández en la intimidad de la quinta de Olivos.