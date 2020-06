El PA prorrogó mandatos virtualmente

El autonomismo se reunió el sábado vía Zoom, y decidió que las autoridades partidarias continuarán en sus cargos por un año más debido a la pandemia, que dificulta la concreción de un proceso electoral.

El presidente del Partido Autonomista, José Antonio Romero Brisco, celebró la prórroga de mandatos de toda la conducción partidaria por un año, indicando que “la convocatoria fue muy buena. Más de 60 convencionales convergieron vía Zoom por primera vez en la historia del partido”.

La Justicia habilitó a la fuerza a realizar una Convención con las medidas sanitarias establecidas y también por Zoom, para que los convencionales del interior no deban trasladarse a la Capital o viceversa.

“Nos pareció lo más justo prorrogar los mandatos por un solo año y esperar que la situación se pueda normalizar. No nos convencía la posibilidad de una prórroga por 2 años, lo consideramos innecesario. El partido debe mantener su vigor, su transparencia y esto se logra con una amplia participación, no prorrogando mandatos”, sostuvo Romero Brisco.

Del encuentro también participó el ex diputado Raúl Alfonso, que calificó al encuentro como “una hermosa reunión virtual autonomista”. “Mi participación es para dejar constancia desde la línea interna que nosotros hemos decidido conformar, entendemos la situación que estamos atravesando. Vamos a acudir a la Justicia porque entendemos que la Carta Orgánica del partido no permite este tipo de reuniones virtuales. No es contra nadie, es una cuestión política que esperamos se resuelva. Pero nos gustaría que se restablezca el diálogo partidario cuando la pandemia nos permita. Vamos a participar de las próximas elecciones”, aseguró.