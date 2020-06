El negocio del Bar Saludable en el Vidal

Quejas de los trabajadores del Vidal por el pago atrasado de los aranceles por prestaciones hospitalarias que le corresponden percibir, y que venía con un atraso de dos meses. Además hay críticas por la concesión del Bar Saludable que se encuentra dentro del nosocomio. El comercio fue cedido sin concurso y por acción directa, a un empresario que tendría vínculos con un familiar de una de las autoridades del legendario centro de Salud. Se suma al extraño beneficio, un contrato de comodato gratuito por su explotación, que también comprende un kiosco de horario corrido. El concesionario, además de no reportarle ningún dinero al Hospital de calle Necochea, no paga luz, agua, alquiler, y como si fuera poco, tampoco el servicio de limpieza, ya que aprovecha el aseo que realiza una empresa privada. El expediente de la operación, está numerado con el 310-23542/19, Resolución N°659/20. Un negocio, verdaderamente redondo.

La concesión quedó en manos del empresario gastronómico Eladio Tito Hermida, ex esposo de Norma Pérez, quien se desempeñó como el titular del PAMI Delegación Corrientes, durante la presidencia de Mauricio Macri. Pérez trabaja como asesora en el Hospital Vidal y es prima de la Directora Asociada, Dora Mondaini. Todo queda en familia.