El intendente que falsificó un facturero con el nombre de un changarín

El intendente de Perugorria, Juan Ramón Castellanos, perteneciente a la alianza oficialista ECO, fue imputado junto a otros dos funcionarios de esa comuna, por haberle impreso y falsificado un facturero a un changarín. Juan Ramón Leiva, fue inscripto ilegalmente como monotributista para certificar y cobrarle diversas obras públicas a ese municipio, que sumarían cerca de los 400 mil pesos, entre junio y diciembre de 2018, unos 14.000 dólares, cuando la divisa americana costaba $30. En la actualidad se cotiza arriba de los 72 pesos, según el Banco Nación. Mientras el blue supera los $124. La arriesgada maniobra de Castellanos y sus cómplices, tipifica una gama de delitos que van desde la asociación ilícita, el enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, estafa, falsedad de documento público, malversación de fondos, entre otros de un extenso menú penal.

Leiva se dio cuenta de la irregularidad cuando observó que la ANSES le quitó uno de los beneficios sociales que percibía por su condición de desocupado. En la nómina del organismo nacional, ahora aparecía inscripto en la AFIP con suculentos ingresos, que contrastaban con su condición de ciudadano de bajos recursos. Nunca se había enterado que hacían obras a su nombre, como si fuera un empresario de la construcción.

Castellanos quien está severamente involucrado, a los 10 meses de asumir la intendencia, adquirió una chacra que puso a nombre de sus hijos, situada en un lugar donde el valor de la hectárea no baja de los 15.000 dólares. Antes de llegar a la jefatura comunal tenía el oficio de Alambrador, pero su llegada a la función pública le haría cambiar rápidamente su estándar de vida.

En noviembre de 2017 a días de asumir la intendencia de Perugorría, Castellanos le señaló a los medios de prensa que iba a trabajar ad honorem para aliviar las deudas de su municipio. “Vamos a trabajar ad honorem por un acuerdo unánime, ya que sabemos que la situación económica de la Municipalidad es muy difícil”, había anunciado ante la prensa local, declaraciones que fueron reproducidas por la agencia oficial de noticias TELAM. Aseguró que no iba a cobrar sueldo, ya que el municipio adeudaba unos 14.000.000 de pesos y necesita mejorar sus cuentas, como también al parecer, sus ingresos personales.

Como una paradoja del destino, el lunes último se inició el juicio oral contra el otrora matrimonio de intendentes de Perugorria, Angelina Lesieux y Jorge Corona, acusados por corrupción mientras administraban esa comuna. Durante su campaña, Castellanos sostuvo que iba a luchar contra esos actos delictivos que complicaron las arcas del municipio, que ahora administra. Sencillamente, no cumplió, con lo que prometió.