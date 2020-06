Tras la polémica intervención, el gobierno nacional frenó la expropiación de Vicentin y acepta una propuesta de Omar Perotti. El gobernador de Santa Fe, aseguró que Alberto Fernández respaldó su propuesta para solicitar la administración de la empresa por la vía judicial.

El Gobierno nacional suspendió las gestiones para expropiar el Grupo Vicentin​ y aceptó recurrir a un proyecto que diseñó el gobernador Omar Perotti, para acceder a la administración de la empresa con un planteo judicial en el marco del proceso de convocatoria de acreedores que afronta la compañía.

“El presidente acompañó esta presentación”, dijo Perotti, al hablar desde la Residencia de Olivos tras mantener una reunión con el presidente Alberto Fernández​.

El mandatario santafesino indicó que preparó un proyecto “para que en el marco del concurso (de acreedores), esto es dejar de lado el proyecto de expropiación, generar allí la conducción de la empresa, a través de tres personas que propone la inspección de personas jurídicas de Santa Fe”.

Perotti reveló que esa propuesta ya se presentó en el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Reconquista, donde el 5 de marzo el juez Fabián Lorenzini abrió el concurso de acreedores de la empresa.

“Nos pusimos a trabajar con la inspección de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe, en una presentación que realizamos el día de hoy atendiendo que hay una legitimidad en la intervención de este organismo en el contralor de las sociedades y le hemos pedido una intervención judicial al juez de la empresa Vicentin, en el marco del concurso”, explicó el gobernador.

Dijo que el pedido apunta a que el juez le otorgue la administración de la empresa cerealera a la inspección de personas jurídicas. “Allí puede sustanciarse este proceso en el marco del concurso y dejando de lado la expropiación. El presidente acompañó esta presentación”, insistió.

El esquema que preparó Perotti consiste en una “intervención tripartita dentro del concurso”, en la que participarían los interventores designados por la Casa Rosada Gabriel Delgado y Luciano Zarich, y un tercero de Perotti, en representación de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

Fuentes con acceso a las gestiones de Santa Fe indicaron que, a diferencia de la intervención que el presidente Alberto Fernández estableció por decreto, la que se propone no es por 60 días sino que, al definirse en el marco del concurso, se establece de forma permanente.

“Esto permite que todo avance de forma razonable para los productores y para los acreedores. Da mayor estabilidad al proceso”, aseguraron. Según consta en la iniciativa que impulsó Perotti, en Vicentin “existe un entramado societario que requiere control” y “los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.

Indica que “de acuerdo con la resolución dictada el 5 de junio de 2020, el proceso concursal se encuentra en una fase inicial, de insinuación de acreedores” y que “el vencimiento del período de exclusividad está previsto para el mes de septiembre de 2021”.

“Esta secuencia resulta relevante a efectos que se gestione adecuadamente la sociedad desde ahora y mientras dure el trámite concursal, para generar los recursos que hacen a su subsistencia. Los administradores actuales han demostrado no estar a la altura de las circunstancias, lo que sustenta este pedido”, completa.

El nuevo plan habla de “la necesidad de desplazar, por vía de intervención, a los actuales miembros del órgano de administración” porque “es crucial durante este tiempo una gestión empresaria adecuada, eficiente y austera, que permita generar recursos para lograr un acuerdo preventivo”.

“La medida que aquí se solicita -intervención de la sociedad hasta que finalice el concurso- encuentra fundamentalmente su razón de ser en la transitoriedad de la intervención dispuesta por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº522/20”, dice el texto, en referencia a la intervención que puso en marcha el presidente Fernández el martes 9 de junio.

Agrega que “mantener la intervención societaria por un tiempo tan breve –como lo hizo el decreto citado- para una tarea tan trascendente y compleja como la administración de la sociedad afecta, por sí sólo, el cumplimiento de los objetivos trazados para disponer la medida”.