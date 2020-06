“El federalismo lo hacemos entre todos”

El vicegobernador Gustavo Canteros, compartió un encuentro virtual con sus pares con el objetivo de retomar la agenda de integración que se venía desarrollando al inicio de la pandemia por CoVid19. “La idea es mantener los encuentros luego de la pandemia”, aseguró.

“Tenemos muchos temas en común que nos habilitan a encontrar puntos de contacto, compartir experiencias y evaluar la marcha de nuestras provincias. Hoy, en contexto de esta crisis mundial en el que Argentina no es la excepción, fortalecer los lazos con los vicegobernadores es una iniciativa que suma a la construcción de un país federal”, consideró Canteros.

El vicegobernador destacó que “hay que trabajar con responsabilidad por un solo objetivo, la salud de la gente y la economía de cada una de las provincias y del país”.

En la misma línea, destacó “el respeto que ha adquirido la provincia a nivel nacional” y afirmó que “estoy orgulloso de representar a Corrientes en este encuentro y de lo que ha hecho el gobernador, Gustavo Valdés”.

En la reunión participaron los vicegobernadores Rubén Dusso (Catamarca), Ricardo Sastre (Chubut), María Laura Stratta (Entre Ríos), Carlos Haquim (Jujuy), Florencia López (La Rioja), Carlos Arce (Misiones), Alejandro Palmieri (Río Negro), Antonio Marocco (Salta), Roberto Gattoni (San Juan), Dr. Eduardo Mónez Ruiz (San Luis), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Mónica Urquiza (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Sur), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Mario Abed (Mendoza), y el anfitrión Gustavo Canteros de Corrientes.

Los vicegobernadores de Buenos Aires, Verónica Magario; Córdoba, Manuel Calvo; Entre Ríos, María Laura Stratta; Formosa, Ever Wilson Solís; La Pampa, Mariano Fernández; Neuquén, Marcos Koopmann; Santa Fe, Alejandra Rodenas y Santa Cruz, Eugenio Quiroga enviaron sus disculpas por no poder asistir.

Durante el encuentro los vicegobernadores dieron a conocer las medidas que se están tomando en las jurisdicciones ante la pandemia, intercambiaron información con relación al impacto social y económico, trazando un mapa de la Argentina donde quedaron expuestas las particularidades de cada provincia y cada región, con situaciones y riesgos sanitarios muy distintos.

“Cada provincia lleva adelante su gestión de la crisis sanitaria que nos ha tomado por sorpresa a todos, ya que nunca se vivió una situación de similares características. Estamos creando y ajustando las medidas que nos permitan continuar con la actividad, evitando riesgos a la población”, agregó el vicegobernador de Corrientes.

En forma unánime los vicegobernadores respaldaron las medidas tomadas en sus provincias y a nivel nacional y coincidieron en la pertinencia de la reunión para tratar temas que interesan a las distintas regiones, considerando que el federalismo “lo hacemos entre todos, ayudándonos, conociendo lo que nos está pasando”.

El encuentro forma parte de la agenda trazada por los vicegobernadores en vistas a conformar un espacio federal de intercambio institucional, en el que se trabaja en la articulación de políticas de acompañamiento a las gestiones gubernamentales.