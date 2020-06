El Cardiológico y los descuentos a médicos

El Instituto de Cardiología de Corrientes un emblemático ente autárquico, que depende del gobierno de la Provincia, aplicó descuentos en los haberes de sus médicos y provocó malestar entre los profesionales de la salud, aunque la quita salarial, tendría un trasfondo netamente financiero ante los coletazos de la pandemia del coronavirus, que provocó una merma en sus prestaciones derivando en una caída notable de sus ingresos.

El cardiológico recibe un aporte oficial destinado al sueldo de sus empleados, (contratados o de planta permanente). Desde la intervención federal de Ramón Bautista Mestre dejó de percibir la ayuda del 5% de los ingresos brutos que recibía desde el momento de su creación como recursos regulares del Estado para afrontar los gastos de su funcionamiento. La administración le fue concesionada por ley a la FUNCACORR, que al ser una ONG sin fines de lucro, le imprime a la gestión la eficiencia de la esfera privada.

En términos generales el personal que trabaja en el cardiológico recibe como ingreso el sueldo de la Provincia, el que no se ha disminuido, incluso los profesionales que desarrollan tareas en el Instituto, percibieron el plus por COVID de $10.000, otorgado por el gobierno, más un arancelamiento adicional que lo paga la FUNDACIÓN, aporte que tiene que ver fundamentalmente con la función que desempeña el agente.

En el grupo de médicos especializados en áreas súper-específicas como Hemodinamia, Cirugía Cardiovascular, arritmias invasivas, entre otras, sus honorarios tienen directa relación con la labor realizada, trabajando por producción.

Las medidas tomadas para combatir la pandemia (cuarentena), paralizaron la mayoría de las actividades ambulatorias del Cardiológico, y solo se siguieron atendiendo las urgencias y emergencias, y las diferentes modalidades de internación, que por la calidad y complejidad con la que se brindan, son los servicios de mayor costo de la Institución. Al haberse frenado la gran mayoría de las prestaciones que se realizan, ha generado una circunstancia sin precedentes: la merma inusitada de los ingresos con los cuales la FUNCACORR paga, no solo el arancelamiento del personal, sino también todos los demás gastos e insumos que permite que la institución funcione. Entre esas erogaciones se encuentran los consumos de energía eléctrica, agua, medicamentos, descartables, mantenimientos de equipos, y lo que se requiere para el desenvolvimiento del organismo sanitario. De esta forma el escenario de gastos fijos en relación a los ingresos, han puesto a la institución en una severa encrucijada financiera.

La Fundación junto al Directorio del organismo sanitario, han tenido como premisa priorizar y mantener el pago al personal que menos gana en la institución (incluyendo enfermeros, técnicos, administrativos, personal de maestranza, etc.) que constituyen un plantel aproximado de 600 personas, con quienes se pudo cumplir en el mes de mayo, abonando la totalidad de sus ingresos. Asimismo se dispuso una quita proporcional fundamentalmente a los profesionales médicos, además de los bioquímicos y kinesiólogos, junto al personal jerárquico administrativo (que en definitiva son los que históricamente fueron los mejores remunerados). Se les aplicó igual principio de equidad antedicho, haciendo menores descuentos a quienes perciben menos ingresos. Esto también tiene correlato con el hecho de que las retribuciones que tienen directa relación con el trabajo realizado, es decir por producción, también sufrieron un descuento proporcional.

El esfuerzo que realizaron las 150 personas a quienes se les realizó una merma de sus salarios, permitieron conservar el pago de los haberes a la gran mayoría del personal, que son los que menos ingresos reciben, con un criterio de comprensión y humanización hacia estos trabajadores.

Estas difíciles circunstancias por la que atraviesa todo el país y el mundo, pegan de lleno al Instituto Cardiológico, el que no está a salvo, sino que por el contrario, se ponen en jaque la jerarquía de los servicios que brinda y su continuidad.

Las medidas tomadas prudentemente, aunque dolorosas, solo tienen por objetivo priorizar el cuidado de los más frágiles y la posibilidad de continuar con los servicios sin renunciar a la calidad y seguridad con la que se brindan las prestaciones a los pacientes.



DATOS EN PORCENTAJES

El Centro de Calidad de Vida es autosustentable. El llamado PBS (Plan de Beneficios para Socios) ayudó a mermar el déficit de la Institución. Son 150 profesionales de la Salud, quienes llevan el 80 % del total de remuneraciones. Del gasto total del Cardiológico, más del 70 % corresponden al pago de los sueldos de las 750 personas que allí desarrollan sus labores, y de ese universo de trabajadores, 150 entre médicos directores y jerárquicos, insumen el 80% del total del volumen salarial. El trabajo de los miembros de Fundación, es absolutamente ad honorem.