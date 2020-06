Donó 88.500 dólares para los funerales de George Floyd.

Filtraron el monto del cheque que donó Floyd Mayweather para realizar los cuatro funerales de George Floyd. Floyd Mayweather, el reconocido boxeador, se hará cargo del costo de los cuatro servicios funerarios que se realizarán para despedir a la víctima del racismo y la violencia policial George Floyd. El representante de Floyd Mayweather, Leonard Ellerbe, anunció que el exboxeador había decidido aportar el dinero necesario para que George Floyd sea despedido por todos los que desean expresar su dolor ante la difícil situación que se convirtió en un gran movimiento mundial tras el asesinato del afroamericano. El asesinato de George Floyd, a quien un policía le apoyó la rodilla en su cuello durante más de 8 minutos y asesinó por asfixia, generó una ola de movilizaciones. Bajo el lema “Black Lives Matter”, miles de estadounidenses salieron a la calle a exigir justicia. Las marchas fueron acompañadas desde las redes sociales por muchos famosos, e incluso algunos de ellos salieron a expresar su apoyo o donaron dinero para ayudar a pagar fianzas de los manifestantes.

DESPEDIDA

La despedida comenzará este jueves en Minneapolis, donde murió Floyd. Tras el primer servicio, su cuerpo será trasladado hasta Carolina del Norte. Ben Crump, el abogado de la familia, afirmó que “el sábado, habrá un servicio conmemorativo en Carolina del Norte, donde nació, y el martes, 9 de junio, el funeral, en Houston”.Este lunes, Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, confirmó a ESPN que el exboxeador donaría el dinero necesario para realizar todos los traslados. Ellerbe agregó que el ex campeón mundial se lo ofreció a la familia de Floyd, y que aceptaron su oferta. “Floyd (Mayweather) ha hecho este tipo de cosas los últimos 20 años”, dijo Ellerbe, quien recordó que su representado suele realizar esta clase de ayuda cuando puede. Manouk Akopyan, un periodista especializado en boxeo, mostró el cheque de 88.500 dólares que donó Floyd Mayweather para realizar los servicios fúnebres.

MENSAJE DEL TÍO

Jeff Mayweather, tío de Floyd, también se expresó en redes sociales destacando el accionar de su sobrino. “Muchos se asombran por su donación, pero lo ha hecho miles de veces. Si lo hiciera por la publicidad, la gente conocería el número exacto de ayudas que brindó“, escribió Jeff en su cuenta de Instagram. El ex boxeador agradeció las palabras de su tío compartiendo el posteo. En el mismo, Jeff destaca: “la gente está demasiado ocupada intentando juzgarlo por el estilo de vida que vive, pero se lo ganó. Cada vez que entras en el ring, tu vida está en juego y nadie ha recibido un golpe por él. Debería poder gastar su dinero de la manera que él quiere”. “Nunca hablo mucho sobre mi sobrino, pero con tantas llamadas y mensajes que he recibido, decidí informar a la gente que la vida de Floyd puede ser extravagante, pero él tiene un gran corazón y ha hecho muchas otras cosas similares a este acto genuino. Estoy orgulloso de él por haber dado un paso adelante en esta situación, estoy seguro que no será la última”, concluyó Jeff.