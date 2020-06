Diputados recordó al Gringo Martínez Vidal

Se realizó un homenaje póstumo al periodista Antonio Martínez Vidal en la Cámara de Diputados de Corrientes, para quien se guardó un minuto de silencio sobre las bancas. Finalizado el tratamiento de expedientes, se recordó al General Manuel Belgrano y al General Martín Miguel de Güemes, además de señalarse el Día del Padre.

La moción para Martínez Vidal, fue realizada por la diputada Alicia Meixner, con apoyo unánime del cuerpo parlamentario, apoyando las sentidas palabras de despedida. Meixner se refirió al “ejemplo de coherencia” que dejó el “Gringo” como todos lo conocían. Destacó que actuó con lealtad a sus convicciones, cumpliendo con todos los preceptos de la profesión periodística de “no mentir, no ocultar la verdad”.

LA SESIÓN

Media sanción al proyecto que prevé severas sanciones a quienes atenten contra la Fauna y los animales domésticos. En el encuentro que se extendió hasta pasadas las 16:00 de hoy también se aprobó la creación de un Registro de Obstructores de Vínculo y Comunicación con los Hijos (contemplando aquellas situaciones donde hubiera violencia de género).

Si bien la sesión de la Cámara de Diputados fue larga por el áspero debate en torno a la Declaración de Rechazo al proyecto del Gobierno Nacional de expropiación de empresas del grupo Vicentín (finalmente aprobado con el voto negativo del PJ), arrojó como resultado la aprobación unánime de importantes expedientes con tenor de ley, que esperan ahora, el tratamiento del Senado.

Uno de ellos, se refiere a la modificación del Código de Faltas de la Provincia incorporando la preservación de la fauna silvestre, recursos naturales, cursos de agua, y cuidado de los animales domésticos.

Será sancionado todo tipo de transporte y comercialización ilegal de animales autóctonos; y también a quienes obstruyan ú obstaculicen el curso de las aguas, ya sea por alguna represa o contaminación.

“Toda aquella persona que obstruye u obstaculiza el curso de las agua o que vierta agro-tóxicos en la misma; o bien, que obstruye por alguna represa o algún medio el curso natural de las aguas que son propiedad indiscutible del Estado de la provincia, se le va a aplicar una multa y/o trabajo comunitario”, señaló ante sus pares el diputado Marcelo Chaín al fundamentar el texto aprobado por unanimidad. También habló de un tema “muy sensible para la ciudadanía en general”: los animales domésticos, cuya protección, también queda establecida en la futura normativa.

“Llamamos animales domésticos; sujetos de derecho, a todos aquellos animales que por su cuestión evolutiva conviven con el ser humano… habrá sanción también pecuniaria o bien con trabajo comunitario para todas las personas, que no cumplan con su alimentación o atención sanitaria… Cuando de alguna manera alguna persona abandona al animal en la vía pública, se va a sancionar… Cuando no le da la protección sanitaria adecuada o bien cuando lo tiene hacinados en lugares que no corresponde al animal, se va aplicar una sanción pecuniaria o de trabajo comunitario”, detalló el diputado.

El diputado del PJ Félix Pacayut coincidió con la medida, afirmando que ello es en “salvaguarda del ecosistema, del recurso ambiental que es deteriorado voluntariamente por el hombre”.

“Sabemos que del amor que todos tenemos por nuestros animales domésticos, son parte integrantes de nuestras familias; pero lamentablemente no siempre hay cuidados, y vemos la desatención que el mismo ser humano tiene para con ellos. En todas aquellas conductas que sean justificadas en el Código Penal como delito es oportuno que nuestro Código de Faltas contemple una sanción para ello y en ese sentido el bloque de Frente de Todos acompañamos favorablemente”, afirmó, para votarse el expediente. Obteniendo la media sanción, pasó al Senado.

Mismo destino tuvo el proyecto de ley que crea el Registro de Obstructores de Vínculo y Comunicación con los Hijos, presentado por el bloque ELI.

El diputado Horacio Pozo, habló de situaciones desavenidas en algunos matrimonios que causan daños en los niños. “Si bien ya hay leyes y tratados para estos casos, pensamos importante la creación de este registro en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; imponiendo penalidades a los inscriptos, quienes no podrán postularse ni desempeñarse en la función pública; tampoco podrán ser contratistas del estado, no podrán tener habilitaciones, licencias”, citó entre otras duras sanciones.

“Creemos que ésta, es una ley que viene a ayudar a erradicar una mala práctica, una mala costumbre de muchas personas que por privilegiar las desavenencias maritales terminan generando maltratos para los niños”, sostuvo Pozo.

Sobre el particular, el diputado Félix Pacayut hizo una aclaración importante: “está muy claro en las letras de este texto, que están completamente excluidos aquellos progenitores que por algún motivo de violencia doméstica o de género, quedan excluidos por una decisión judicial, tienen restringida su visita a sus hijos menores”, sostuvo para llevar tranquilidad a quienes pudieran malinterpretar la propuesta.

Agregó que “la tranquilidad que esto es una decisión del Juez de Familia interviniente, es decir una decisión exclusivamente judicial, y bueno, esta Legislatura así como allá por 2003 creó el Registro de Deudores Alimentarios, por otra aberración que por ahí cometemos los hombres y mujeres en lo que hace a nuestra responsabilidad como padres y como ex esposos, también esto deja su correlato, un registro y eventualmente sanción”, indicó.

También se aprobaron los siguientes proyectos de ley: la Creación del fondo destinado al Programa “Robótica Educativa”, autoría del diputado Horacio Pozo a fin que el 1 (uno) por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación, vaya destinado a la compra de placas electrónicas y otros elementos que los alumnos necesitan para esta asignatura; y el Proyecto de ley que regula el transporte de carga de productos forestales, autoría del diputado Marcelo Eduardo Chaín para evitar accidentes en ruta (especialmente para camiones de tablones, troncos, leña etc.).

Obtuvieron media sanción los proyectos de ley que establece formatos accesibles de facturas para las personas con discapacidad visual, autoría del diputado Diego Pellegrini; y el que declara la inembargalidad de los bienes que con tanto sacrificio fueron adquiridos por las distintas Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia de Corrientes, autoría del bloque ELI.

EXPROPIACIÓN VICENTIN

La sesión tuvo el condimento de un ríspido debate ideológico en torno a la Declaración de rechazo al proyecto de expropiación de empresas del Grupo Vicentin por parte del Gobierno Nacional, el cual, finalmente fue aprobado sin el voto de la bancada del PJ.

Los diputados de la oposición afirmaron que “no existe el proyecto de expropiación”, aclarando que sí hay “un decreto de intervención temporal”.

Por el oficialismo, rechazaron lo que denominaron la “intromisión al Poder Judicial” (por la expropiación). Algunos, incluso, hablaron de un “auto-golpe” por parte del Gobierno Nacional.

“Dijeron acá, que no se trata de una empresa familiar, sino de un holding. ¿Y cuál es el delito? Hoy acá estamos en defensa de todas las empresas. Lo que está ocurriendo es una violación a la propiedad privada”, sostuvo la diputada Ana Pereyra.

El diputado Mórtola, reiteró que “se produjo el pedido de intervención, y después se llevará al Congreso Nacional un pedido de expropiación”, por lo que aseguró que “no se viola ni una ley, ni un derecho; ni el Presidente se extralimita en sus funciones”.

Durante el debate, el PJ recordó los entes intervenidos en Corrientes; y el liberalismo moderno manifestó su orgullo por la defensa de la propiedad privada. “Ello facilitó la grandeza de la Patria. El artículo 17 de la Constitución Nacional era para que los Reyes no fueran los dueños de todo. La República es mucho más importante que la Monarquía… Empecemos a construir futuro y no a revivir el pasado”, dijo Pozo.

El diputado César Acevedo, recalcó que indudablemente hay ideas distintas, y celebró los distintos puntos de vista, pero recordó que “no existe el proyecto de expropiación”, asegurando que “intentan confundir”.

En los mismos sentidos, se refirieron los diputados Marcelo Chaín, Javier Sáez; mucho antes la diputada Alicia Meixner, entre otros.

Al momento de la votación, el bloque del PJ pidió que como se trata de una declaración de la Cámara, se aclare que el voto minoritario fue en contra.

HOMENAJES

Finalizado el tratamiento de expedientes, se recordó al General Manuel Belgrano y al General Martín Miguel de Güemes, además de señalarse el Día del Padre.

Se hizo un homenaje póstumo al periodista Antonio Martínez Vidal, para quien hubo un minuto de silencio sobre las bancas. La moción, realizada por la diputada Alicia Meixner tuvo el apoyo unánime del cuerpo parlamentario, apoyando de esa manera las sentidas palabras de despedida. La diputada Meixner se refirió al “ejemplo de coherencia” que dejó el “Gringo” como todos lo conocían. Señaló que actuó con lealtad a sus convicciones, cumpliendo acabadamente con los preceptos de la profesión periodística de “no mentir, no ocultar la verdad”. Recalcó el profesionalismo que lo caracterizaba. “Nunca dejó de querer a su Bella Vista natal, quedará en el recuerdo de muchos de nosotros”, concluyó.

El diputado Horacio Pozo, se sumó al reconocimiento, recordando que “el Gringo es nieto de Machito Martínez Vidal, ex intendente del PJ en Bella Vista”, para mencionar luego la pluralidad del periodista fallecido un día antes en Resistencia Chaco. “Era gente de pueblo”, sostuvo.

Antonio Martínez Vidal, nació en Bella Vista pero supo ganarse el respeto y admiración en Corrientes capital -y en toda la provincia-. Hace unos años, emigró a Resistencia Chaco, donde seguía a cargo de importantes programas de televisión y radio regionales, hasta ser sorprendido por una grave enfermedad, que lo llevó a la muerte el martes 16 de junio en horas de la mañana, conmocionando a la prensa regional, donde tenía incontables amigos.

Trabajó en Buenos Aires, en Radio Nacional y El Mundo. Compartió micrófono con Cacho Fontana, Hugo Guerrero Marthineitz, Dante Zavatarelli, Antonio Carrizo, Julio Maharbiz, Rina Morán, Juan Carlos Mareco, entre otros. Cubrió procesos electorales en Estados Unidos, México, Brasil, Uruguay y Paraguay. Entrevistó a varios presidentes como Lula da Silva, Alfonsín, Duhalde, Menem, Vicente Fox, Julio María Sanguinetti, Ricardo Lagos y Fernando Cardozo, deleitando a su amplia audiencia.

El cuerpo parlamentario -el mismo que aprobó una resolución de repudio por el levantamiento de su programa en una FM correntina, coincidentemente en el mes de junio (el 15 de junio; de 2005)- lo honró con un profundo minuto de silencio.

RESOLUCIONES APROBADAS

Solicitud al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley Nº 5972 –De adhesión a la Ley Nº26.588 “Enfermedad Celíaca”-. Autores: Diputados Rotela Cañete y Sáez.

Solicitud a Vialidad Nacional Distrito 10º, la reparación y demarcación de la ruta nacional Nº14 en toda la provincia de Corrientes. Autor: Cesar Víctor Acevedo.

Solicitud al Poder Ejecutivo de la construcción de un playón deportivo en la Escuela Nº432 “José M. Ramos Mejía” de Monte Caseros. Autores: Diputados Rotela Cañete y Sáez.

Solicitud al Poder Ejecutivo que se continúe con las gestiones y mecanismos legales para que la República Federativa del Brasil garantice el regular caudal de agua del Río Paraná ante la situación de bajante extrema. Autores: Diputados Hardoy y Pereyra.

Solicitud al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas para autorizar el turismo interno en la Provincia. Autor: Diputada Eugenia Mancini.

Solicitud al Ministerio de Transporte de la Nación y al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, para que traslade de manera segura a los argentinos varados en la localidad brasileña de Uruguayana. Autor: Diputado Eduardo Vischi.

Solicitud al Ministerio de Educación la creación de un plan de actividades extravirtuales, dictado en lengua de señas, para personas con discapacidad auditiva. Diputada Mariel Meza.

Solicitud al Ministerio de Obras y Servicios Públicos la realización de las obras de refacción y mantenimiento del terraplén de defensa ante las inundaciones en la ciudad de Monte Caseros. Autores: Diputados Álvarez y Rotela Cañete.