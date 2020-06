Después de 70 años cambia de nombre y de ciudad

Después de 70 años, un histórico club del fútbol de México cambia de ciudad y de nombre. El equipo Monarcas Morelia se va a Mazatlán, en el estado de Sinaloa. En la ciudad de origen del club hubo fuertes manifestaciones de repudio. Lo que se venía rumoreando en los últimos días finalmente sucedió. Monarcas Morelia, histórico club mexicano que este jueves cumpliría 70 años, cambiará tanto de nombre como de sede. A partir del Apertura 2020, pasará a llamarse Mazatlán FC y tendrá su nueva casa en la ciudad homónima del estado de Sinaloa. La noticia cayó como un baldazo de agua fría para los fanáticos del equipo que vestía con los colores del Chapulín Colorado. Desde que comenzaron a circular las versiones de la posible venta de la institución y el inminente traslado hacia otro municipio, los hinchas marcharon incesantemente durante días, desobedeciendo a las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del coronavirus​. Querían evitar que el club desapareciera y lograr que se mantuviera en la capital de Michoacán, pero no lo consiguieron.

Las partes que decidieron la suerte de la entidad no hicieron caso a los reclamos y este martes confirmaron el inicio de los trámites para cambiar de nombre y sede a través de un comunicado en la cuenta de Twitter de Monarcas. “Por primera vez en la historia, el futbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes en Latinoamérica, con un proyecto innovador que buscará impulsar el espíritu incansable de los sinaloenses”, dice el mensaje en sus primeras líneas. Luego agradece a los hinchas por el apoyo mostrado durante tantos años, a pesar que el equipo no esté entre los más exitosos del país. “El agradecimiento y respeto del club con la ciudad de Morelia y los michoacanos perdurarán por siempre. Monarcas Morelia fue parte de la historia contemporánea de la ciudad. Le pertenecen a Morelia y su gente los trofeos obtenidos, y el nombre de Monarcas”, remarca, haciendo mención a los títulos que ganó el club: Torneo de Invierno 2000, Apertura 2013 y Supercopa de México 2013-14. “Los cambios de sede se han dado en distintos clubes, estos son parte natural de todo deporte. A partir de la próxima temporada, Mazatlán será nuestra casa, vamos con la ilusión y el compromiso de hacer crecer el futbol y arraigar el equipo a la comunidad“, cierra el comunicado, en referencia a las particularidades del fútbol mexicano como los traslados de clubes y las compras y ventas de plazas para ascender o mantenerse en Primera división.

El fútbol azteca es uno de los destinos preferidos de los jugadores y entrenadores argentinos y Monarcas fue la casa de muchos de ellos. Actualmente forma parte del plantel el volante Lucas Villafáñez, ex Independiente y Huracán. Además, por las filas “canarias” pasaron entre otros Darío Franco, Jorge Almirón, Ángel David Comizzo, Walter Montillo y Cristian Nasuti; mientras que en el banquillo se sentaron técnicos como Miguel Ángel Russo, Antonio Mohamed, Rubén Omar Romano y Pablo Guede. Otro conocido del futbol argentino que aún pertenece al Morelia es el uruguayo Sebastián Sosa. El arquero que pasó por Boca, Vélez y Rosario Central podría emigrar al Monterrey para cubrir la salida de Marcelo Barovero​ al Burgos de España, pero antes les envió un mensaje a los fanáticos purépechas. “Pase lo que pase… Ustedes no tienen nada que reprocharse, son los que ¡hicieron grande a este club!”, publicó el futbolista surgido en Peñarol en su cuenta de Twitter, en un texto acompañado por un video con imágenes del Estadio Morelos repleto de hinchas. Sosa llegó a Morelia en 2017, procedente del Canalla.

Los jugadores de Monarcas (ahora Mazatlán FC) aún no saben qué sucederá con ellos. Todo depende de la consideración del nuevo DT, que aún no fue definido. Lo concreto es que en su nueva sede los espera un moderno estadio con capacidad para 25 mil personas que el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, hizo construir para alojar por primera vez a un club de la máxima categoría. El propio gobernador reveló que se invirtieron aproximadamente 700 millones de pesos para la construcción del recinto, de los cuales 300 millones salieron de las arcas del estado y los 400 millones restantes los aportó la Secretaría de Hacienda. Mazatlán FC no será propiedad del gobierno, sino de Televisión Azteca, los nuevos dueños del ahora extinto Monarcas.