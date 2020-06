Deportivo Riestra rompió la cuarentena para entrenarse

Se desató otro escándalo en el fútbol argentino. El Tribunal de disciplina de la AFA abrió un expediente contra el club que tiene su estadio en Villa Soldati. Jugadores del plantel superior de Deportivo Riestra habrían retomado los entrenamientos en las instalaciones del club, en grupos reducidos, pese a la prohibición por la cuarentena obligatoria establecida por la pandemia de coronavirus. Según informó la señal de cable TyC Sports tras difundir imágenes de lo ocurrido, desde la institución explicaron que se trató de un caso excepcional porque algunos jugadores se acercaron al predio para cobrar dinero adeudado. Sin embargo, otras versiones indican que los futbolistas del equipo que se ubicaba cuarto en la Zona B de la Primera Nacional realizarían prácticas en grupos de seis o siete jugadores tres veces por semana.

“Los jugadores cobran de forma bancaria, no van al club. La institución está cerrada, si están en el campo de juego, con pelotas, utilero y preparador físico, yo sería durísimo con Riestra”, expresó en el mismo canal Nicolás Russo, secretario ejecutivo de la nueva gestión de Claudio “Chiqui” Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la misma línea, añadió: “El fútbol argentino entraría en una anarquía. Si utilizaron las instalaciones, como presidente de Lanús y dirigente de la AFA, pediría una sanción. No corresponde”. “Están tomando por tontos a los trabajadores, a quienes no pueden abrir un negocio. Si hay normas, se deben cumplir”, añadió el dirigente. Para el mandamás del “Granate”, hay que ser “muy optimistas” para pensar que se podrá volver a entrenar de forma colectiva en julio para reanudar las competencias en septiembre, por lo que volvió a cargar contra Deportivo Riestra por no respetar las medidas del Gobierno Nacional.