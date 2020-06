Cumbre de ministros de salud, en medio de fuertes tensiones

Entre Ciudad y Provincia. Los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García; de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, se reunieron en el ministerio nacional para evaluar la evolución de la pandemia del coronavirus en el área metropolitana, donde se experimenta un sostenido crecimiento de los contagios. El encuentro se produjo en medio de fuertes tensiones entre los gobiernos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires por las características de la cuarentena. Axel Kicillof presiona para que aumenten las restricciones en la Capital, Horacio Rodríguez Larreta insiste que el aislamiento debe seguir como hasta ahora y que, en todo caso, deben intensificarse los controles para evitar el tránsito de personas desde el conurbano.

“Es una reunión técnica, de diagnóstico. No se va a tomar ninguna definición”, dijo González García en la previa, al ingresar a la sede del Ministerio de la Salud de la Nación, en un intento por calmar la expectativa de los movileros que hacían guardia frente al edificio.

Las posiciones están claras. Kicillof pretende que la Ciudad dé marcha atrás con permisos que, a su juicio, flexibilizaron de manera excesiva la cuarentena. “Empieza a haber problemas si hay mensajes contradictorios, genera confusión”, dijo el gobernador.

Cuestionó el permiso para hacer actividad física en la Capital. “A más contagios, menos movilidad. Esa tiene que ser la regla”, dijo.

El Presidente manifestó el domingo que la autorización para los runners generaba una situación que era necesario revertir. “Vamos a seguir trabajando juntos y entiendo también su situación, pero esto que ha hecho de liberar, liberar, liberar se traduce en más y más contagios”, dijo, sobre las medidas adoptadas por Rodríguez Larreta.

En la Ciudad insisten que no hay evidencia que las salidas recreativas hayan aumentado el número de contagios. Vinculan el empinamiento de la curva de casos a la profundización del programa Detectar y señalan que, en todo caso, las restricciones deben ajustarse en las estaciones de tren de la provincia, para reducir el flujo de gente hacia la Capital. “No se controla como se debe a los pasajeros que vienen a la Ciudad”, advierten.

En ese clima de declaraciones cruzadas, los ministros de salud van a compartir cifras e intentar alcanzar un diagnóstico unificado sobre la situación actual en el área metropolitana. Aunque hoy no haya definiciones, la reunión servirá como preludio del encuentro que sobre el final de esta semana mantendrían Fernández, Kicillof y Larreta, para definir el futuro de la cuarentena.