Corrientes con 17 casos activos de coronavirus

En el parte oficial no contabilizan al caso analizado en el Aeropuerto Corrientes. El gobierno de Corrientes detalló que la localidad con más positivos de CoVid-19 es Mocoretá con 10, en tanto que 7 son de la Capital. Además hay tres personas que permanecen internadas. En su parte oficial el Gobierno de Corrientes contabilizó los dos positivos de Mocoretá que fueran informados ayer por el intendente Juan Pablo Fornaroli. Así se llegó a los 95 casos en total desde que se iniciaron los contagios en la provincia. No obstante 78 ya se recuperaron por lo que hay sólo 17 positivos que se encuentran activos, 10 de Mocoretá y 7 de esta Capital. El trabajador del Aeropuerto de Corrientes que dio positivo no se contabilizará en el distrito ya que vive en la provincia del Chaco.

De los 17 casos activos, hay 3 que están internados en el Hospital Llano. Se encuentran estables clínicamente. Además hay 1.407 personas en aislamiento preventivo y 6.707 que fueron dadas de alta de la cuarentena obligatoria.