Conmoción por la muerte de un histórico DT del fútbol argentino

Estaba luchando contra una dura enfermedad desde hace tiempo. Se trata de Oscar Cachín Blanco, legendario entrenador del Ascenso que tuvo un paso como futbolista por Boca Juniors.

El ex entrenador de fútbol Oscar ‘Cachín’ Blanco, referente en diferentes clubes del Ascenso argentino, falleció esta madrugada a los 71 años. En su época como futbolista profesional, surgió de las Divisiones Inferiores de Boca Juniors, donde no tuvo demasiado lugar.

Cachín fue muy distinguido en instituciones como Atlético de Rafaela (bajo su conducción se logró el ascenso a Primera División en 2003), Sportivo Italiano (ascendió a la B Nacional en 2009), San Miguel (ascendió a la antigüa Primera B, en 1984), Banfield, Estudiantes de Buenos Aires y Acassuso, entre otros clubes.

Estuvo al frente de Independiente Rivadavia y San Martín de Mendoza, Huracán de Tres Arroyos, Unión de Santa Fe; Los Andes y Textil Mandiyú de Corrientes. En el plano internacional, Cachín Blanco estuvo al frente de equipos como Wanderers (Chile) o Emelec (Ecuador), al que dirigió en la temporada 2005.

Como jugador, y además de portar la camiseta azul y oro en sólo seis compromisos, Blanco también vistió las casacas de Racing (4 partidos) y All Boys (7). Su despedida de la actividad profesional dentro del verde césped ocurrió en Deportivo Morón (jugó 54 partidos y marcó tres goles): allí logró el ascenso a la Primera B, a fines del año 1980.