Confirman 27 nuevas muertes y 2.262 casos en Argentina

El ministerio de Salud informó este martes que la cantidad de contagiados las últimas 24 horas fue de 2.262 y el total de muertos de 27. Con estos nuevos datos, el total de infectados de coronavirus desde que comenzó la pandemia es de 64.530 y los fallecidos son 1.307.

Desde el último reporte emitido, se registraron 24 nuevas muertes. 10 hombres, 6 de 80, 84, 47, 81, 74 y 74, residentes en la provincia de Buenos Aires; 4 de 96, 92, 63 y 86 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 14 mujeres, 4 de 45, 48, 75 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 8 de 51, 85, 84, 75, 76, 89, 78 y 82 años; y 2 de 79 y 93 años, residentes en la provincia del Chaco.

Esta mañana el informe de Salud confirmó que se registraron 3 nuevas muertes. Un hombre de 82 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y dos mujeres, de 72 y 93 años, residentes en la provincia de Buenos Aires.

Del total de esos casos, 1.065 (1,7%) son importados, 23.565 (36,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 28.732 (44,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

De los casos que fueron confirmados las últimas 24 horas, 1.374 son de la provincia de Buenos Aires, 744 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 70 de Chaco, 18 de Neuquén, 15 de Río Negro, 11 de Córdoba, 8 de Chubut, 6 de Entre Ríos, 6 de Jujuy, 4 de La Rioja, 4 de Mendoza, 1 de Salta y 1 de Santa Fe.

El total de altas es de 22.028 personas. Hasta este lunes fueron realizadas 7.993 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 352.402 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 7.766 muestras por millón de habitantes.

Por el momento el número de casos descartados hasta ayer es de 232.016 por laboratorio y por criterio clínico/epidemiológico.

Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años.

NUEVA ETAPA

Este miércoles comenzará a regir la nueva etapa de la cuarentena en el AMBA, donde las restricciones serán similares a las que el Gobierno impuso el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio en todo el país.

Solo estarán habilitadas 24 actividades esenciales. Los comercios de cercanía no estarán abiertos al público pero podrán utilizar la venta electrónica, mientras que los locales gastronómicos podrán funcionar con la modalidad take away.

En el AMBA estará prohibida la actividad física hasta el 17 de julio, fecha que se vence la nueva etapa de la cuarentena y que Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta deberán volver a reunirse para determinar, según los datos epidemiológicos, cómo sigue la “nueva normalidad” en la zona urbana más poblada del país.

La salida para menores continuará los dos días del fin de semana. Fue uno de los puntos de negociación que los tres gobernantes coincidieron luego de escuchar la recomendación de los especialistas.