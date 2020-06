Bill Gates y su conclusión “sombría” acerca del coronavirus en EE.UU. y el mundo. El fundador de Microsoft atribuyó el aumento en los cifras a la falta de pruebas y rastreo de contactos, así como a la falta de uso de máscaras. “Algunas personas casi sienten que es algo político desafortunado”, agregó.

Gates dijo que el panorama actual del coronavirus, tanto a nivel mundial como en Estados Unidos, es “más sombrío” de lo que hubiera esperado.

En declaraciones en un foro sobre coronavirus de CNN, atribuyó el aumento en los cifras a la falta de pruebas y rastreo de contactos, así como a la falta de uso de máscaras.

“El rango de comportamientos en Estados Unidos en este momento —algunas personas son muy conservadoras en lo que hacen, y algunas personas que ignoran la epidemia— es enorme”, dijo Gates. “Algunas personas casi sienten que es algo político desafortunado”, agregó, algo que dice que no esperaba en Estados Unidos.

En declaraciones a Anderson Cooper y al Dr. Sanjay Gupta de CNN en el foro, Gates dijo que el hecho que la gente todavía muera en Estados Unidos hoy muestra que el país “ni siquiera está cerca” de hacer lo suficiente para combatir la pandemia.

También expresó su decepción por lo que llamó la falta de liderazgo de Estados Unidos para hacer frente a este virus a nivel mundial, lo que ha llevado a los países en desarrollo, como Brasil y la India, a soportar la peor parte de la enfermedad.

“Estados Unidos, en particular, no ha tenido los mensajes de liderazgo o coordinación que usted hubiera esperado”, dijo.

Gates mantiene la esperanza que Estados Unidos “intensifique” y ayude a llevar las herramientas, particularmente la vacuna, a todo el mundo.