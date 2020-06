Con gol de Messi ganó Barcelona que sigue puntero

Con gol de Messi, Barcelona le ganó 2-0 al Leganés por La Liga y sigue puntero. El conjunto culé es más líder que nunca tras vencer a Leganés 2-0. El astro argentino Lionel Messi clavó el 2-0 y llegó a los 699 goles en la Liga. Casi llega al récord de 700.

Barcelona recibió este martes a Leganés por la 29ª fecha de La Liga con el objetivo de ganar y asegurarse una jornada más el liderazgo en soledad sin importar lo que suceda el jueves con Real Madrid, que está a dos puntos. El encuentro, que se jugó en el Camp Nou sin público, tuvo como incentivo extra la posibilidad que Lionel Messi llegara a los 700 en su carrera, algo que alcanzaría si hacía un doblete.

Uno de los objetivos se logró y el otro no: Barcelona ganó 2-0, pero Messi solo hizo un gol y quedó al borde del récord buscado. Como se especulaba, Barcelona tuvo la pelota pero no encontró la manera de entrarle a un ordenado equipo visitante, que tuvo una muy clara para abrir el marcador: pateó Miguel Angel Guerrero, el balón se metía y Clement Lenglet salvó de manera milagrosa. Cuando la primera etapa se iba y parecía que en el entretiempo los iba a encontrar en cero, apareció Ansu Fati para sacar un derechazo cruzado que se metió junto palo izquierdo del arquero Iván Cuellar para el 1-0 parcial.

Barcelona siguió con su dominio en el complemento y estuvo cerca de aumentar con Antoine Griezmann, pero el tanto del francés fue anulado por el VAR (milimétrica posición adelantada de Semedo).

El segundo no tardó en llegar y fue todo de Lionel Messi: el rosarino armó una gran jugada personal, se metió en el área y cayó. No pareció falta, pero el árbitro la cobró y el crack argentino no perdonó. Es el gol 699 en su carrera.