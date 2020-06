China reabre parcialmente su espacio aéreo

El gigante asiático anunció que reabre parcialmente su espacio aéreo a los vuelos internacionales. Los pasajeros que lleguen al país serán sometidos a controles para descartar que sean portadores del nuevo coronavirus. El sistema para las aerolíneas será de “recompensa y castigo”. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) anunció que el lunes 8 de junio reanudará los vuelos internacionales. Una vez que ingresen los pasajeros a China serán examinados para determinar si poseen o no coronavirus, en caso que una aerolínea no transporte más de cinco pasajeros con Covid-19 serán premiados con más vuelos semanales. En caso de transportar un número mayor serán suspendidas por una semana. Además la autoridad de aviación señaló que con el fin de “impulsar los viajes internacionales, esenciales para la recuperación económica” las aerolíneas extranjeras que no forman parte de una lista establecida podrá volar al país asiático una vez a la semana.

A finales de marzo, la CAAC instauró una política por la que solo se permite que cada aerolínea opere una única ruta a la semana desde cada país, lo que limitó el número de vuelos semanales a un máximo de 134. El subdirector de la empresa aérea, Li Jian, anunció que China relajaría las restricciones a los vuelos internacionales “de forma muy gradual”, y señaló que desde el 1 junio se permitirían hasta 407 vuelos semanales, aunque previó que no se llegaría a esta cifra por las “condiciones del mercado”, en referencia a una previsible falta de demanda. La medida llega un día después que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la próxima suspensión de los vuelos de aerolíneas chinas con destino a Estados Unidos, en un contexto ya de por sí muy tenso entre Pekín y Washington. Esta prohibición, que entrará en vigor el 16 de junio, es en respuesta a la negativa de las autoridades chinas a permitir que las compañías aéreas estadounidenses reanudaran su actividad en China a pesar del desconfinamiento, anunció el miércoles el Departamento de Transporte.