Carlos Tevez donará todo su sueldo

Carlitos Tevez anunció que seguirá en Boca y donará todo su sueldo. Pidió un contrato por seis meses para ganar la Copa Libertadores. Tampoco negó la posibilidad de retirarse en Corinthians o West Ham.

Tevez seguirá en Boca. Por cómo lo dijo y por lo que siente por el club, es cuestión de horas para que se anuncie de manera oficial su continuidad.

El Apache avisó que se quedará y propuso firmar un contrato de seis meses, hasta que termine la Copa Libertadores. “Voy a donar mi sueldo a una ONG”, confesó.

“Ojo que no descarto seguir más allá de estos seis meses, hay que ver qué pasa con la Copa”, aclaró. O sea que el vínculo se puede extender más.

“Sigo en Boca, hay que esperar ahora la respuesta del club, hay algunos cambios donde seguramente el contrato es hasta diciembre. Por la pandemia, con mi familia decidimos donar todo”, confirmó en La Red. Y agregó: “No quiero ver nada de plata, quiero destinarlo a la gente que necesita la vacuna, a las ollas populares, ojala que eso llegue a muchas familias y yo jugar seis meses más y ganar la Libertadores”.

LA BOMBA

No descartó retirarse en Corinthians o West Ham, clubes donde jugó y fue feliz. “En Boca jamás hablé de plata. Me parece justo que quieran saber cómo estoy físicamente”, explicó.”Quiero ver si puedo jugar seis meses y ver si después me voy a Brasil o Inglaterra. La posibilidad la dejo abierta, no quiero ser esclavo de mis palabras, después veré”, reveló.