Carlos Bilardo no tiene coronavirus

Su hermano Jorge Bilardo negó que tuviera coronavirus y culpó al laboratorio. El ex entrenador de la Selección se someterá a un nuevo hisopado. El Narigón se encuentra internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

El hermano del ex entrenador de la Selección argentina Carlos Salvador Bilardo aseguró que el “doctor” no tiene coronavirus, enfermedad que le habían diagnosticado el viernes, y adjudicó ese resultado a un error del laboratorio.

“Mi hermano no tiene nada, el laboratorio muy famoso se equivocó. Es para matarlos. Casi seguro vuelve al mismo lugar”, publicó Jorge Bilardo en su cuenta de la red social Twitter. Minutos después, borró la publicación.

El “Narigón” de 82 años, quien estaba alojado en el geriátrico The Senior Home y supuestamente era asintomático de COVID-19, fue llevado el sábado al Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

El viernes se dio a conocer que Bilardo tenía coronavirus y que se había contagiado en la residencia de la zona de Almagro donde permanece hace un tiempo y donde “casi seguro” regresará, según expresó Jorge al difundir la nueva noticia.

A principios de junio, el establecimiento había estado en la mira por la muerte de una mujer de 80 años y ocho casos positivos más del mismo virus (cuatro residentes y cuatro empleados).

Semanas atrás el “doctor” había sido testeado por Covid-19 pero entonces había dado negativo. Bilardo sufre una enfermedad neurológica producto del síndrome de Hakim-Adams, como es conocida la hidrocefalia crónica del adulto.

Además del título en el Mundial de México 1986 y el subcampeonato en Italia 1990, Bilardo fue jugador de Estudiantes, San Lorenzo y Deportivo Español; y en su extensa trayectoria como DT dirigió a Boca Juniors, el “Ciclón”, Deportivo Cali, la selección de Colombia, Sevilla de España y el propio “Pincha”, del que es uno de los máximos emblemas de su historia.