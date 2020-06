Camionero correntino internado en Misiones

“Me comunico con ustedes porque los sigo siempre y quiero que me ayuden, estoy rogando a Dios poder llegar a Alem, me siento mal, por favor pidan una ambulancia”, relató el camionero a los medios misioneros de Leandro N. Alem.

El chofer oriundo de Corrientes proveniente de Brasil fue internado de urgencia en la provincia de Misiones por presentar síntomas compatibles con el Coronavirus. Se trata de un camionero con domicilio en Gobernador Virasoro que ingresó a la localidad misionera de Leandro N. Alem, proveniente del vecino país. Fue hisopado y aislado en el hospital de esa ciudad. El camionero se comunicó desesperadamente con las autoridades sanitarias de Alem para que se lo pueda asistir de manera inmediata.

Inmediatamente después de la primera llamada. Se activó el protocolo Covid-19 por lo que intervinieron autoridades policiales y del SAMIC local. Desde allí se indicó que “se le hizo el hisopado y con los bioquímicos del hospital se procederá al aislamiento en la sala de Covid a la espera del resultado y la evolución; no presenta ningún problema cardíaco, pero si problemas respiratorios, con lo cual el médico evaluador lo tiene con criterio sospechoso”.

La muestra será enviada hoy al Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) y se espera que el resultado esté para mañana al mediodía.