Barcelona y Messi andan torcidos

Barcelona dejó escapar la victoria sobre el final y Messi no pudo llegar a los 700. La red fue esquiva otra vez para el argentino – que en los últimos 10 días no logra superar esa marca-, aunque fue el artífice de los dos tantos de Suárez, que volvió al gol. El Real quedó a tiro de la punta y peligra el liderazgo del equipo culé.

Barcelona, líder de la Liga española, no pudo sostener hoy la victoria en su visita al Celta de Vigo, empató 2 a 2 por un agónico tiro libre del local sobre el final y dejó la cima a merced del Real Madrid, que este domingo enfrentará al Espanyol, todo en el marco de la trigésimo segunda fecha del certamen.

El uruguayo Luis Suárez se reencontró con el gol después de casi seis meses y marcó por duplicado, asistido en ambos por Lionel Messi, que sigue sin poder convertir su gol 700 con la camiseta blaugrana.

El primer tanto llegó a los 20 minutos, cuando Messi lanzó un preciso tiro libre en forma de centro, directo a la cabeza de Suárez, pero a los cinco del complemento el ruso Fedor Smolov alcanzó la igualdad para el conjunto de Vigo.

Más tarde, a los 22 minutos del complemento, Messi peleó la pelota en el área rival, alcanzó a puntearla para Suárez y el “Pistolero” puso el 2 a 1.

Celta no se dio por vencido y cuando el partido se terminaba, Iago Aspas aprovechó una barrera mal armada y con un zurdazo colocado logró el empate definitivo, de tiro libre.

Las cosas para el elenco catalán pudieron haber sido peores, ya que en la última jugada del encuentro el arquero alemán Ter Stegen salvó de manera milagrosa sobre la línea ante un disparo de Nolito.

Con este resultado, Barcelona continúa como líder, con 69 puntos, apenas uno más que el Madrid, que mañana tendrá la oportunidad de arrebatarle esa posición de privilegio. Por su parte, el Celta alcanzó 34 unidades y por ahora sigue un par de escalones por arriba de la zona roja del descenso.

Más temprano, Athletic Bilbao se impuso como local al Mallorca de Luka Romero por 3 a 1 en el partido que abrió la jornada sabatina de La Liga de España.

A los 16 minutos del primer tiempo Raúl Escudero puso en ventaja al Bilbao mientras a los 24 de la misma etapa Oihan Sancet aumentó la cuenta, a los 25 de la segunda parte Ante Budimir descontó para la visita y a los 45 Asier Villalibre selló el resultado.

Mañana a las 9:00 seguirá la fecha con el partido entre el Levante y el Betis, mientras a las 12:00 Villarreal será local del Valencia y a las 14:30 el Granada jugará en su estadio frente al Eibar. La jornada dominical culminará con el encuentro en el cual el Real Madrid visitará al Espanyol a partir de las 17:00.