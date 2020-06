Ayala: algo inesperado que no pude controlar

El escándalo en Ituzaingó, “fue algo inesperado que no pude controlar”, admitió el ex legislador radical Juan José Ayala. Así intentó justificar los videos que circularon por las redes sociales y generaron indignación en la opinión pública. En plena cuarentena se realizó una fiesta en su vivienda y alegó que “era mi hijo y sus amigos y la verdad no había visto que eran tantos. Cuando subí para mirar, intenté despedirlos prendiendo la luz. Fue algo inesperado que no pude controlar y pido disculpas”.