Aporte para un viaje que no se concretó

Un confuso Decreto (N°386) de fecha el 27 de febrero 2020, se terminó publicando tardíamente en el Boletín Oficial del pasado 25 de junio. La medida gubernamental otorga a José Galván, Director de la Dirección Provincial de “Malvinas Argentinas” Corrientes, casi ocho millones de pesos ($7.994.113,00), para solventar los gastos del traslado de 20 veteranos de guerra y dos periodistas, a las Islas Malvinas con motivo de haberse conmemorado el pasado 2 de Abril, el 38° Aniversario de la Gesta de Malvinas. El viaje que debía realizarse el 10 de abril, finalmente no se había concretado a raíz de haberse declarado el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país desde el 20 de marzo. Hasta el momento no se conoce otro instrumento legal desestimando el millonario aporte, aunque en las próximas semanas si existiere, podría darse a publicidad. Iba hacer el tercer contingente de ex combatientes a las islas del atlántico Sur, que viene financiando el gobierno desde el 2018.