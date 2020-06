Alciati, el hombre de la Quiniela

Leandro Enrique Alciati, el eterno interventor del Instituto de Lotería y Casinos, regresó a Corrientes desde Córdoba traído por una insólita Comisión de Servicios desde la localidad de Esquina. Hasta allí el cordobés se arrimó con un vehículo particular. El funcionario de 70 años, quien pidió licencia por pertenecer al grupo de riesgo por la covid-19 (tiene obesidad y diabetes), fue buscado por un auto oficial, una Toyota Corolla, en el que extrañamente también se trasladaron otro funcionario y el chofer de la intervención del ente lúdico. Alciati llegó de una de las zonas de contagio más relevantes país, tanto que la provincia mediterránea no entra en la liberación de la cuarentena anunciada anoche por el presidente. No se sabe si cumple con la cuarentena obligatoria desde su llegada.

Días atrás el Instituto de Previsión Social (IPS) le rechazó su trámite de jubilación en Corrientes por no tener registrado todos sus aportes. Alciati es uno de los funcionarios heredados de la nefasta intervención Federal de Ramón Mestre y Oscar Aguad. Ocupa el cargo hace más de 14 años. Actualmente en su lugar fue nombrada interinamente otra persona: Jorge Federico Báez, mientras dure la pandemia. El dato relevante: desde la ausencia de Alciati hace dos meses y medio, la Lotería Correntina empezó a registrar ganancias en el juego de la Quiniela, cuando de un buen tiempo hasta esta parte, extrañamente mostraba pérdidas millonarias, como si los correntinos tenían demasiada suerte y sacaban constantemente premios mayores. Varios empleados de rango de la institución ubicada en peatonal Junín y Córdoba, extrañaban al “gordo cordobés”, porque estaban siendo afectadas sus ganancias extras.