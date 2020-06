Alberto Fernández suspendió su viaje por el Día de la Bandera

El presidente Alberto Fernández, decidió no viajar a Rosario el próximo sábado, para el Día de la Bandera, cuando se cumplirán 200 años de la muerte de Manuel Belgrano, pese a que había confirmado su presencia, dada la complicada situación pandémica que se vive en el AMBA, que todavía no llegó al pico de contagios. En Rosario había inquietud por la llegada de la comitiva presidencial.

En Rosario se encuentran en fase 4 de la cuarentena y también abrieron bares y restaurantes, peluquerías y gimnasios, bajo protocolos sanitarios estrictos, y no quieren volver atrás con sus logros. Desde el Gobierno de Omar Perotti descartaron que exista preocupación por la presencia de la comitiva presidencial ya que confían en los protocolos sanitarios. “El presidente tiene un esquema de seguridad que hace pensar que están todos cubiertos los protocolos y medidas sanitarias”, sostuvo.

Perotti aclaró que “lo más preocupante es el tránsito en la frontera con Buenos Aires y con Chaco, lo de Fernández es menor, nuestra preocupación son los miles de santafesinos que van y vienen”, sostuvo el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig.

“La presencia del Presidente no es una preocupación”, afirmó, y dijo que todo era “especulación política” al respecto.

De todos modos, el primer mandatario argentino determinó cancelar la visita por estrictas medidas de prevención y seguridad.