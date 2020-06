Alberto Fernández, el fútbol su regreso y los riesgos

En medio de la pandemia, Alberto Fernández habló del regreso del fútbol: será sin público y advirtió los riesgos de mudarlo a provincias sin coronavirus. “Todo es posible. Pero hay que entender que si saco a un jugador de Buenos Aires y lo llevo a Formosa, donde nunca hubo un caso, el riesgo de llevar el virus existe”, remarcó el presidente. La pregunta aparece recurrentemente. Aunque el AMBA se mantiene en aislamiento social, preventivo y obligatorio, está en el aire la sensación que el fútbol podría retomar la actividad ya que el 85% del país entró en la nueva etapa del distanciamiento. Se habló, incluso, de imitar a la NBA, que completará la liga en Disney, y llevar el torneo de Primera a una provincia sin casos de coronavirus. Fernández alertó que esa posibilidad podría provocar llevar el virus desde Buenos Aires hacia otros lugares.

“Todo es posible. Pero hay que entender que si saco a un jugador de Buenos Aires y lo llevo a Formosa, donde nunca hubo un caso, el riesgo de llevar el virus existe”, remarcó. “Entendamos una cosa: me pueden hacer un test hoy y dar negativo, me lo pueden repetir mañana y volver a dar negativo, y puede que pasado mañana me dé positivo. No es todo tan simple. Esto es una pelea contra lo desconocido. No tenemos certeza nada de nada”, explicó. Fernández utilizó el caso del partido de Champions League entre Valencia y Atalanta para explicar porque hay que manejarse con cuidado en medio de la pandemia y dijo que no se “perdonaría” que un partido de fútbol disparara los casos. “Ojalá pronto podamos ver fútbol en la Argentina, para los que somos futboleros y somos fanáticos no tenerlo es una falencia muy grande. Hemos logrado contener pero no superar el problema. Mientras tanto disfrutemos a Messi”, agregó en relación a la vuelta de la Liga de España la próxima semana.

Sobre lo ocurrido en Deportivo Riestra, que volvió a entrenarse sin autorización y fue denunciado penalmente, el presidente comentó que no vio las imágenes pero sí se enteró por las noticias. “Creo que hay que ser muy cuidadosos porque un plantel de fútbol nuclea mucha gente y eso no está bueno. No sé cómo lo hicieron los de Riestra pero hay que ser muy prudentes. En todo deporte de contacto y colectivo el protocolo tiene que ser muy cuidadoso”, remarcó. Justamente, sobre el protocolo de una posible vuelta del fútbol, Fernández avisó que “tiene que ser muy cuidadoso”, fundamentalmente en el caso de los equipos del Ascenso. “Hay que ser muy prudentes porque son jugadores que viven con sus familias y en hogares muy humildes en su mayoría. Entonces, si bien ellos son sanos, pueden contagiar a sus parientes. Ese era el planteo de los jugadores de River, qué podía pasar con los jugadores del ascenso, que ni siquiera están cerca de las condiciones económicas de los clubes grandes. Todos queremos volver a ver fútbol, Argentinos está clasificado a la Libertadores así que ni se imaginan las ganas que tengo de verlo, pero hay que ser muy cuidadosos”, subrayó.

Se permitió hablar “como hincha, no como presidente” y advirtió sobre la necesidad que el fútbol argentino se replantee “cómo funciona”. “El fútbol es muy importante porque millones de argentinos lo tienen como un elemento de distracción. Tiene un valor emocional muy grande. Pero el fútbol argentino debe replantearse cómo funciona, porque hace mucho no está funcionando bien. Y hablo como hincha, no como presidente. Si decidimos ser un país formador de jugadores, tenemos que darles otra atención a nuestras inferiores. Es víctima de una Argentina que vive en la coyuntura, que vive al día de hoy. Un día necesitamos que desciendan cuatro y al otro nadie. Todo es una improvisación”, lanzó Fernández la crítica hacia la dirigencia.

AUTOMOVILISMO

Más allá del fútbol, el jefe del Estado se refirió al futuro de otras actividades que despiertan pasiones, como el automovilismo, y allí también puso énfasis en minimizar “el riesgo”. “Parece haber un conductor y que el riesgo es el mínimo, pero hay mucha gente en las escuderías que se mueven en torno al auto. El deporte puede empezar a pensarse en la medida que se haga sin riesgo y en cuanto el riesgo exista se respete el protocolo. No se trata de escribir en un papel el modo ideal, sino de cumplir”, enfatizó.

OLÍMPICOS

Habló de los deportes olímpicos, muchos de los cuales implican poco riesgo de contagio por ser individuales: “En el deporte olímpico hay muchos individuales que pareciera tener un riesgo menor si se cumplen los protocolos. (Matías) Lammens me comentaba que trabajó en los protocolos del deporte olímpico y determinó condiciones. En esos deportes individuales la cosa es más fácil, es mucho más complejo en el colectivo porque hay más fricción y mayor cercanía, ahí los protocolos se hacen más difíciles de hacer”, precisó. Y agregó que “el deporte olímpico es el que debe promover el Estado, no el fútbol que es profesional y tiene sponsors. Para nosotros es una preocupación que el deporte olímpico no se caiga y por eso con Matías hemos hecho los protocolos para que vuelvan a entrenarse con el propósito que si los Juegos (Tokio) se disputan mandemos a nuestros representantes en las mejores condiciones. El deporte olímpico necesita el apoyo del Estado y debemos acompañarlo”.