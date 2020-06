Aislaron un edificio por caso positivo de coronavirus

En horas de este mediodía, aislaron a todos los vecinos de un edificio ubicado por calle Salta al 1400, en el barrio La Cruz. Deberán permanecer encerrados hasta el 4 de julio. El contagiado se trataría de una joven que vive en ese lugar, quien aparentemente mantenía un contacto estrecho con una persona que vive en Chaco.

El equipo de salud sanitario constató un diagnóstico confirmado de la patología viral pandemia COVID-19, el hisopado de coronavirus fue positivo.

La medida preventiva solicitada deberá efectuarse de la siguiente manera:

-Prohibir el ingreso de visitas, y el egreso de los residentes a su domicilio, salvo requerimiento de asistencia médica, el que será evaluado in situ por autoridad sanitaria del Ministerio de Salud Pública.

-Permanecer en el domicilio todo el grupo familiar o quienes residan transitoriamente en él.

-No tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima 2 metros en espacios comunes).

-Deben lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente.

-Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, o usar pañuelo descartable (y desecharlo inmediatamente).

-No compartir utensilios de cocina (plato, vaso, cubiertos, mate, etc.). Todo esto deberá limpiarse con agua y detergente luego del uso.

-Los elementos de aseo deben ser de uso exclusivo (jabón, toalla). Se deberán lavar luego de su uso.

-Ventilar adecuadamente los ambientes.

-Limpiar y desinfectar las superficies y objetos de uso frecuente (especialmente mes mesadas, sillas, escritorios y otros utilizados diariamente). Lavar con una solución de agua y detergente, enjuagar con agua limpia, desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de lavandina de uso comercial en 1 litro de agua.

-Se recuerda que también se transmite por materia fecal, por lo que es fundamental el lavado de manos.

-Las bolsas de residuos de cada domicilio deberán permanecer 72 hs. dentro del predio. Y antes de ser dispuestas para su retiro deberán ser rociadas con alcohol diluido.

-La provisión de elementos de primera necesidad, alimentos, higiene, limpieza, etc. deberán ser acercados al hogar por la

modalidad de delivery ya sea a cargo de una empresa o por la buena voluntad de allegados debiendo ser depositados en la puesta del domicilio para su posterior introducción al mismo.

-Velar por el estricto cumplimiento de las medidas aquí definidas y por el aislamiento total de todos los que residan en el domicilio.

TODO BAJO APERCIBIMIENTO DE INICIAR LAS ACCIONES LEGALES Y DENUNCIAS PENALES QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LO AQUÍ ORDENADO CORRESPONDA.