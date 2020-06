Acusan al gobierno de Brasil de querer “invisibilizar” muertos

El presidente Bolsonaro dice que los datos acumulados no reflejan la actualidad del país. Autoridades regionales de salud acusaron al gobierno de Jair Bolsonaro de “invisibilizar” los muertos de coronavirus en Brasil, después que un secretario designado del Ministerio de Salud cuestionó el conteo actual. A raíz de eso, hoy la Universidad Johns Hopkins, que realiza el conteo global de casos y muertes, excluyó a Brasil del balance global sobre coronavirus el día después que el gobierno cambiara la divulgación del boletín diario que mostraba el progreso de la pandemia de Covid-19 en el país. La lista realizada por la institución estadounidense es una referencia en el monitoreo de la enfermedad en todo el mundo. Antes del cambio, Brasil aparecía en segundo lugar en el ranking internacional de casos y tercero en el de decesos. Sin embargo, el país ya no está en ambas listas.

“El intento autoritario, insensible, inhumano y antiético de invisibilizar los muertos por Covid-19 no prospera”, dice la nota del Consejo Nacional de Secretarios de la Salud (Conass) que congrega a los secretarios regionales de salud. Carlos Wizard, designado para asumir la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, dijo ayer al diario O Globo que el balance de muertos por la pandemia, el más alto de América Latina y uno de los más elevados del mundo, sería revisado puesto que los datos actuales eran “fantasiosos o manipulados”. Brasil, el segundo país con más casos y el tercero con más muertes por Covid-19, tiene más de 600.000 casos y superó ayer la marca de los 35.000 muertos. “Su declaración grosera, desprovista de cualquier sentido ético, de humanidad y de respeto, merece nuestro profundo desprecio, repudio y asco”, dice la Conass sobre el funcionario.

Tras el repudio generalizado, Wizard dijo que los números no serán revisados. “No estamos interesados en desenterrar los muertos. No queremos rever el pasado, estamos más preocupados con el presente y el futuro”, señaló. Wizard puso en tela de juicio la contabilidad hecha hasta ahora afirmando que los medios de comunicación habrían publicado casos de personas que, sin síntomas de la enfermedad, recibieron como causa de muerte Covid-19. El Ministerio de Salud adoptó ayer un nuevo formato que solo incluye las muertes y casos registrados en 24 horas, desestimando los balances totales. El portal donde los datos eran expuestos fue retirado. La reactivación del panel “está siendo analizada por el equipo técnico”, dijo Wizard. “Los datos acumulados no reflejan el momento en que el país se encuentra”, dijo por su parte Bolsonaro en su cuenta de Twitter. “Se están llevando a cabo otras medidas para mejorar el reporte de los casos y la confirmación de los diagnósticos”, cerró.