Activan protocolo en Berón de Astrada y en control de Ruta 12

Un joven presentó síntomas de coronavirus en un control por Ruta 12 y activaron el protocolo. Se trata de un oriundo del Chaco, que trabaja en una arrocera ubicada en Berón Astrada. “La gente está enloquecida”, expresó el intendente de esa ciudad, tras conocerse un posible contagio de Covid-19. El joven de 18 años oriundo de la ciudad chaqueña de Sáenz Peña presentó síntomas febriles en el control policial ubicado por ruta nacional 12 en cercanía al acceso a Santa Ana. Ante esa situación, activaron el protocolo por un supuesto caso de coronavirus. El muchacho se encuentra hace cinco días trabajando en el Establecimiento que la firma Adeco Agro tiene en cercanías del Paraje Yahapé, (Departamento Berón de Astrada), según indicó Raúl Yung.

El oriundo del Chaco se dirigía a la capital correntina para comprar repuestos de maquinaria agrícola. Tanto él como sus compañeros -varios de Berón de Astrada- deberán hacer el aislamiento obligatorio en una casilla de la arrocera hasta que estén los resultados de los estudios. El intendente de Berón de Astrada, Adrián Curi, señaló desde radio Dos que el posible infectado no ingresó al casco urbano de la ciudad, ya que por disposición municipal no dejan que llegue gente que tenga domicilio en otra localidad. “Estábamos viniendo doce puntos, pero después de esto bajamos a cero”, comentó Curí agregando que “la gente está enloquecida” tras conocerse el hipotético caso de Covid-19. Si el test da positivo, el jefe comunal aseguró que cerrará por completo el pueblo y no dejará ingresar ni a los proveedores.