Abuso sexual a Penitenciaria, se tensa la cuerda

El gobierno, y más aún del Ministerio de Seguridad, mantienen su postura de no opinar, ni emitir algún comunicado oficial tras la denuncia de abuso sexual contra una guardiacárcel que involucra directamente al Director de la Unidad Penal 6, y a la Subjefa del Servicio Penitenciario Provincial, como encubridora del episodio. El incidente, fue dado a conocer por Radio Best y Noticias Taragüi, en sus emisiones del último 17 de junio. En las últimas horas se supo, que se formalizó querella criminal contra El sub-alcalde, Ariel Ramírez, junto a la inspectora general Ana María Aurora Canteros, y al sub-director Marcelo Sandoval de la cárcel de San Cayetano, ante el Juzgado de Instrucción N°4. Ramírez habría encerrado en su oficina a la penitenciaria para intentar someterla y manosearla con violencia en sus partes íntimas, mientras que Canteros, anoticiada del abuso por la víctima, prefirió ocultar el delito. Hasta el momento los imputados, extrañamente no fueron separados de sus cargos.

Se supo que el Interventor del Servicio Penitenciario de la Provincia, Ramón Roque Romero, convocó a la uniformada insólitamente a una entrevista laboral con la Jefa de Día, mañana domingo 28 de junio a las 10:00, en la jefatura del Servicio Penitenciario. La citación a la subajutor auxiliar, que sufrió el vejamen, se la entregó, a modo de presión, un comitiva de dos móviles con seis carceleros, como si sobraran miembros de la fuerza para esta clase de requerimientos. Hay presión de las altas cumbres orientadas a solucionar, o bajarle el perfil al problema.