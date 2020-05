Valdés pedirá a Nación apertura de gimnasios, cuando Ituzaingó ya los abrió

La conferencia de prensa del gobernador Gustavo Valdés reveló un contrapunto con el municipio de Ituzaingó de donde es oriundo, luego que el mandatario provincial le anunció a la prensa que solicitarán al Gobierno nacional la autorización para la apertura de gimnasios, bares y restaurantes, bajo protocolo sanitario.

Días atrás la comuna ituzaingueña, administrada por el radical Eduardo Burna, fue la primera en el país en abrir los locales de ejercicio físico con máquinas, más allá de la prohibición establecida por los DNU del presidente Alberto Fernández. No está muy claro a que disposición se aferró Burna para tomar esta determinación, cuando el propio Valdés indicó que deberá pedirle a la presidencia para habilitar la actividad en gimnasios.

Una situación similar ocurrió en su momento con Goya, cuando su intendente Ignacio Osella anunció que los comercios minoristas levantarían sus persianas, cuando la provincia aún no lo había autorizado. Un llamado desde la secretaría general de la Gobernación, tirón de orejas de por medio, hizo que Osella retrotraiga la medida inmediatamente.

Otro caso fue la apertura del shopping Centenario, propiedad del zar de la timba, Jorge Goitia, que hoy padece el virus del Dengue. La municipalidad de Corrientes fue la primera y la única en autorizar durante la Fase 3 su funcionamiento aunque con limitantes, cuando en el país todavía no se los había avalado. Hubo un fuerte rechazo local por esta decisión del municipio correntino. El lunes Jujuy, con cierto recelo del Ejecutivo Nacional hacia gobernador Gerardo Morales por esa Resolución, será la segunda ciudad en abrir estos centros comerciales, pero ya en Fase 4 del aislamiento.

Corrientes se mostró pionera en dos actividades durante la cuarentana: Apertura de Shopping y de Gimnasios.