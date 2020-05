Un niño conmovió a varios jugadores famosos

Un niño pidió un consejo para jugar mejor al fútbol y conmovió a varios jugadores famosos. Leandro Paredes, Sebastián Driussi, Matías Kranevitter y Enzo Pérez fueron algunas de las figuras futbolísticas que le contestaron. Un niño llamado Felipe le pidió a Messi recomendaciones para jugar mejor al fútbol en la escuela con sus compañeros, ya que sufría bullyng. Las imágenes fueron grabadas hace dos años y recién en los primeros días de mayo se viralizó a través de las distintas redes sociales. Felipe contó que sus compañeros lo criticaban por su estilo de juego y que entonces decidió grabar el video que se viralizó: “Como me estaban haciendo bullying en la escuela por no jugar bien al fútbol quise mandarle un video para que me ayude, me dé consejos y mientras espero para ver si le llega el video encontré un puesto en la cancha que me gustó y creo que me sale bien, que es el de arquero”.

El mensaje de distintos jugadores para el niño

“Hola Felipe, te quería mandar un saludo, un fuerte abrazo, desearte lo mejor, espero que estés muy bien. No le des importancia a lo que dicen los demás, que seas muy feliz y que disfrutes lo que hagas”, manifestó Leandro Paredes.

Enzo Pérez, afirmó: “Hola Felipe, te quiero mandar un saludo grande, espero que estés bien. No importa lo que te digan los demás, estate cerca de tu familia, de tus padres, de tus amigos, que todo va a salir bien. Andá en busca de tus sueños y cuidate mucho, te mando un abrazo”.

“Hola Feli, quería mandarte un saludo grande, que le mestas mucha fuerza, que sigas para adelante, que con voluntad y esfuerzo las cosas salen. Metele muchas ganas que seguramente las cosas te van a ir bien, te mando un beso y abrazo grande”, dijo Matías Kranevitter.

Sebastián Driussi aseguró: “Hola Felipe, te mando un saludo muy grande y hago este video para decirte que no les des importancia a las cosas malas que te dicen, que persigas tus sueños, que hagas lo que te gusta y que le metas para adelante. Cuidate, espero conocerte pronto”.