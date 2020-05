Un muerto cada 32 minutos por coronavirus en Chile

Otro día negro para Chile: Nuevo récord de contagios en 24 horas en Chile. Cifras oficiales de coronavirus. Se reportaron 4.276 casos en un día, mientras que la cifra de muertos (41) fue levemente inferior a la jornada anterior. Tras su origen en China y la epidemia en Asia, el coronavirus atacó con fuerza a Europa. Los números de contagios por coronavirus se aceleran en América, donde Estados Unidos aparece como el más afectado del mundo y Brasil de Sudamérica. Chile -uno de los países donde más test se realizan- registró este viernes un nuevo récord de positivos: 4.276 casos en un día. De ese número, 3.863 presentaban síntomas mientras que 413 son asintomáticos. Desde que el 3 de marzo se informó del primer caso, en Chile el virus afectó a 61.857 personas, de las cuales 25.342 ya están recuperadas. El número de fallecidos, fue de 41, levemente inferior a la jornada anterior, por lo que el total de muertos asciende a 630. “La pequeña disminución en número de fallecidos hay que mirarla con cuidado. El desafío más grande que enfrentamos es la demanda sobre las unidades de tratamiento intensivo”, destacó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Actualmente hay 986 pacientes en cuidados intensivos, 850 de los cuales se encuentran en ventilación mecánica y 159 están en estado crítico. “Como gobierno -insistió Mañalich- estamos muy preocupados sobre la situación que afecta a nuestro país, pero queremos decir que también estamos muy estamos muy ocupados en aumentar la capacidad de camas, de ventilación mecánica, y también en las medidas como cuarentenas y de aislamiento a personas que no pueden realizarla en su domicilio, lo puedan hacer en residencias sanitarias”. Pidió colaboración a todos aquellos que están en cuarentena, como los habitantes de Santiago de Chile, la región más afectada. “Hacemos un llamado a las personas a abandonar una forma de actuar que es dañina para todos, transmitiendo noticias falsas o situación que no son reales y que son contrarias a las políticas sanitarias”, agregó. Sobre las cifras, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, advirtió que “vamos a seguir viendo estos números los próximos días”. “Esta pandemia no da respiro. Cada día hay más contagios que el día anterior. Eso transforma en el combate en el desafío más importante de la humanidad de las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial”, analizó Mañalich.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que hay 346 ventiladores disponibles y se aumentó la capacidad de camas en 34. Dijo que las últimas 24 horas se informaron de 16.090 exámenes PCR, lo que da un total de 442.093 exámenes totales PCR en el país. “Hemos instruido a las Fuerzas Armadas a que entreguen una mayor cantidad de Unidades de cuidado intensivo para soportar ésta demanda asistencial que estamos teniendo”, sostuvo. Recordaron que esto también se le solicitó de manera formal a los recintos privados el lunes pasado. La asistencia a centros de atención médica en Chile ha disminuido un 25% por el temor de los ciudadanos a contagiarse de coronavirus en dichos establecimientos, según Mañalich. “Esta sensación de temor de la gente de no acudir por otras condiciones de salud nos está generando un drama gigantesco. Estamos perdiendo controles prenatales de embarazo, testeos de VIH, diabetes; no están yendo a sus controles personas con problemas psiquiátricos”, reforzó el ministro.