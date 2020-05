Susana rompió la cuarentena y voló al Uruguay

Denunciaron que Susana Giménez incumplió la cuarentena y viajó en vuelo privado a Uruguay. Según trascendió, voló el sábado a las 15:00 junto a su hermano rumbo a Montevideo. No le permitieron el desembarco hasta que exhibió su trámite de residencia. Susana Giménez fue acusada de haber viajado en un avión privado a Montevideo (Uruguay), en medio de la pandemia por coronavirus, rompiendo la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno nacional en la Ciudad de Buenos Aires, donde ella estaba transitando el aislamiento. La conductora salió de Aeroparque el sábado 23 de mayo a las 15:00 junto con su hermano, Patricio Giménez. El vuelo fue autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) un día antes, el viernes 22, bajo el permiso de “traslado de 2 ciudadanos argentinos con residencia en Uruguay. El avión fue un Lear Jet 60, Matrícula LV-FVZ de la firma Baires Fly. Una fuente de la ANAC aseguró que no le encontró explicación a la autorización de ese organismo para que se concrete el viaje. El decreto nacional sobre la cuarentena permite que si una persona quedó varada en un domicilio que no es el propio, pueda hacer un viaje por única vez a su residencia oficial que figura en su DNI. En ese caso, Marcelo Tinelli, que viajó a Esquel antes del aislamiento obligatorio, se ajustó a esa norma cuando regresó a Buenos Aires.

Por el momento no trascendió cuál fue el permiso que obtuvo Susana Giménez. La diva había dicho que antes de la cuarentena estaba en Uruguay, que había vuelto para ir al dentista y quedó varada en Argentina.