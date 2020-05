La nena de Punta Taitalo habría estado “jugando”

No habría mayores indicios sobre la intervención de otra persona en la muerte de una nena en la zona de Punta Taitalo. Aparentemente habría estado “jugando”, cuando sucedió el fatal desenlace. La fiscal de Instrucción, Lucrecia Troia, adelantó que “por el momento no hay indicios que haya intervenido otra persona” en el trágico suceso que terminó con la vida de una nena de 12 años en el barrio Punta Taitalo. “Se estuvo realizando la autopsia, pero nos faltan algunos estudios que se pidieron. Por el momento no hay indicios de que haya intervenido otra persona en el hecho. Igual, todo se está verificando”, sostuvo Troia desde radio Dos. Ayer la noticia precisó que una menor de 12 años fue hallada muerta y con un disparo en la cabeza en su casa de dicho ese sector habitacional de la ciudad.

El luctuoso suceso ocurrió el martes alrededor de las 22:30 cuando se acercó un familiar de una mujer de apellido Fernández para informar sobre el hallazgo del cadáver. Por directiva de la fiscal de instrucción se iniciaron actuaciones sobre “muerte dudosa”. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para practicársele la correspondiente autopsia médica.