Paolo Quinteros está disfrutando la serie The Last Dance. El gran capitán e ídolo del Club de Regatas Corrientes, está atravesando la cuarentena en su ciudad natal, Colón (Entre Ríos). Conociendo su debilidad el tema fue único y la pregunta concreta, ¿Qué te parece la The Last Dance?… “impresionante… sinceramente lo estoy disfrutando”.

La mítica estrella de Chicago Bulls, Michael Jordan, vuelve a copar los medios periodísticos del mundo, especialmente deportivos, con el estreno de The Last Dance (El último baile).

Una de las figuras de la Liga Nacional de Básquetbol, e integrante de la Generación Dorada, el escolta del Club de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, creció viendo NBA, en especial a los Bulls de “Su Majestad”.

El goleador regatense, hoy con 41 años, reconoce ser fanático de Chicago Bulls y tener como ídolo a Michael Jordan, al punto que, como miles de basquetbolistas, imita muchas de sus acciones.

Hoy en su Colón natal, en tiempo el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19, está fascinado con The Last Dance, por lo que al pedirle su crítica de la serie fue claro y terminante: “impresionante”.

“La estoy viendo, voy por el tercer capítulo. La estoy viendo espaciado, tranquilo, porque son dos series por semana, y la verdad que impresionante”, comenzó el ídolo del Club de Regatas Corrientes.

“Soy imágenes que nunca se vieron, inéditas, que muestran, más allá de lo que logró Jordan con Chicago, el día a día de cada uno de ellos, el día a día desde que comenzaron hasta que terminaron la temporada”, siguió Paolo Quinteros.

“Sinceramente lo estoy disfrutando mucho. Estamos viendo historias que estaban guardadas bajo llave, así que es tremendo. Mi crítica es buenísima, fascinado. Soy fanático de Jordan, de los Chicago Bulls”, comentó.

“Para mí lo que hicieron fue algo que nunca se ha visto, por lo menos en esta época, insisto impresionante. Así que simplemente disfrutando la serie, cada capítulo y, seguramente, el que vendrá será mejor del que pasó”, completó.

TATUAJE

El fanatismo de Paolo Quinteros por Michael Jordan lo llevó, con 17 años, a tatuarse a “Su Majestad” en el brazo, y a imitarlo en todo lo que podía. Así cuenta la anécdota del tatuaje el colonense.

“El tatuaje me lo hice en Colón, en una casa donde hacían tatuajes. Tenía 17 años, fui con mi hermano. Para esa época ya era súper fanático de los Bulls. No me perdía un sólo partido, tenía posters, veía todo el tiempo básquet, a Jordan, a Chicago”, dijo Quinteros.

“En ese tiempo ya estaba jugando en La Unión de Colón en el TNA (Torneo Nacional de Ascenso, hoy Liga Argentina de Básquetbol), así que súper fanático, no sólo por el tatuaje que lo hice obvio en honor a él, sino también imitándolo”, reconoció.

“La parada y tiro de cinco metros la saque de él, de tanto mirarla y practicarla. Es mi gran ídolo, por siempre. Para mí el mejor de la historia”, finalizó el capitán de Regatas Corrientes.