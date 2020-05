Sigue el paro por tiempo indeterminado

La ciudad de Corrientes continúa sin colectivos. Sigue el paro del transporte en el interior del país sin indicios de solución. Por cuarto día consecutivo, no hay colectivos urbanos en Corrientes como ocurre en todo el del país, excepto Ciudad de Buenos Aires. Las soluciones parecen estar lejanas ante la escasa respuesta de los empresarios, que se escudan en que no llegan respuestas desde Nación para avanzar en el tema. “Cada vez es más complicado sostener el transporte público”, justificó el secretario de Transporte y Movilidad Urbana Municipal, Jorge Sladek. Comentó que ayer el Municipio invitó a los representantes de los trabajadores y a los empresarios para “ser el mediador de una pronta solución” a través de una video conferencia y el sector gremial decidió no participar en el encuentro de ayer a las 9:00. “El municipio busca tomar cartas en el asunto teniendo en cuanta la demanda del vecino de la ciudad en un contexto sanitario de pandemia”, señaló y agregando que “los representantes de trabajadores de la UTA no ingresaron a la reunión, no participaron y se decidió continuar, hablamos con los empresarios y le solicitamos enviar una oferta a los trabajadores y explicaron que las empresas tienen una carga mínima de pasajeros producto de la cuarentena y la situación es compleja”.