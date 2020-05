Robos, extorsión y un vuelo organizado por Franco Armani

La versión de Villa: El colombiano, denunciado por violencia de género por su expareja, declaró por videoconferencia, aseguró que nunca golpeó a Cortés y agregó: “Me pedía 150 mil dólares para no arruinarme la carrera”.

El escándalo por la denuncia de violencia de género contra Sebastián Villa, jugador de Boca, sumó un nuevo capítulo con la declaración del futbolista ante la Justicia, quien negó haber agredido a Daniela Cortés, su expareja, a la que además acusó de robos y extorsiones: “Me pedía 150 mil dólares para no dañar mi carrera”, aseguró.

La versión de Villa incluyó un robo de 7 mil dólares por parte de Cortés “por rabia” y “por celos”, según aseguró el colombiano, quien además agregó que en un principio su exnovia negó ser responsable de ese hecho pero que luego, una vez en Medellín, sí lo admitió por WhatsApp.

Sobre la supuesta pelea del lunes pasado a la noche, primero denunciada por Cortés a través de su cuenta de Instagram y luego ante la Justicia, Villa también contó una versión totalmente diferente y dijo que los problemas ese día comenzaron cuando recibió una llamada de su representante, Rodrigo Riep, para confirmarle que tenía listo un departamento para que pudiera mudarse, algo que le había solicitado debido a la mala convivencia de la pareja.

“Termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá, donde le dice que me dejen en paz, que no me pegue más. En ese momento Daniela me dice que le de 12.000 dólares para irse en un vuelo privado. Ella me dice que si no le daba ese dinero iba a publicar lo que publicó y dañar mi carrera. Y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia”, agregó Villa. Ese avión privado, según agregó, estaba organizado por Franco Armani, arquero de River, y su esposa Daniela Rendón, que es colombiana.

Pero Armani no fue el único jugador del Millonario que fue involucrado en la declaración. Además, Villa contó su versión de cómo habría llegado a la casa de Juan Fernando Quintero y del llamado telefónico para buscar el pasaporte que, según él, ella misma le habría sacado del bolso. Y añadió que, al momento de retornar a su vivienda, Brian, el primo de Juanfer, pudo constatar que Cortés no tenía golpes, algo que contradice la declaración del médico legista que la revisó el miércoles y constató “escoriaciones y hematomas en ambos muslos”.

Por último, Villa se refirió al video que la colombiana Alexandra Marín publicó (luego borró por amenazas) en el que decía que había sido su pareja y también había sido víctima de maltratos: “Todo es mentira esa mujer mientras yo estaba con Daniela me correteó en un centro comercial en Medellín. Siempre iba atrás mío diciendo que me quería (…) nos veíamos esporádicamente, nunca tuvimos una relación”.

El caso Villa estalló la semana pasada cuando Cortés realizó una publicación en redes sociales con fotos y videos y un mensaje en el que acusaba a Villa de “maltratador físico y psicológico”, lo que derivó en una denuncia penal el día martes y en la decisión del juez de la causa, Horacio Hryb, de dictarle al futbolista una restricción perimetral de 1.500 metros sobre su expareja y la prohibición de salir del país por 30 días.