Robaron una caniche enferma y cobraron rescate

En un barrio correntino, se robaron una perra enferma y debieron pagar para recuperarla. Ocurrió en el barrio San Roque Este, en la zona sur de la ciudad. El animal (perra Caniche) fue robado de la casa y estaba en un asentamiento cercano. Denunciaron que es frecuente esta clase de delito. Luna, una perra de 18 años, desapareció de la casa de su dueña en plena tarde. La fotografía de la caniche estaba en los postes y paredes del barrio San Roque Este, con un pedido de colaboración para hallarla y un número de teléfono. El aviso fue clave para que quienes la tenían se comunicaran con la propietaria de la mascota, quien, para recuperarla, debió abonar $900. Estaba en un asentamiento cercano hasta donde llegó gracias al dato de un “informante”, el que se contactó con ella luego de ver los afiches que había pegado en la zona. El caso ocurrió en ese barrio de la capital correntina, donde ayer los vecinos se reunieron para acordar acciones contra la “ola de inseguridad” que los afecta.

La mascota de Liliana se llama Luna y tiene problemas de salud por su avanzada edad. “Es sorda y ciega. Es imposible que se haya ido sola. Se la llevaron a un asentamiento”, comentó la mujer. Siguió su relato: “Después que desapareció de mi casa pusimos carteles y vino un chico, a decirme que sabía dónde estaba Luna, pero que para llevarme hasta ahí tenía que pagarle. No tuve opción”. Ayer, tras la reunión en la que los vecinos debatieron sobre la falta de seguridad en la zona, comentó que “las mascotas desaparecen. Gatos siameses y perros de raza, si salen, no se los encuentra. Los roban para venderlos”, pero también, como en su caso, piden rescates. Estas retenciones de mascotas constituyen un delito que puede ser considerado como hurto o robo (si para tomar al animal hay un daño). Pero, si además se pide un rescate por su devolución la autoridad judicial podría considerar el hecho como una extorsión. Es que los animales, para la normativa de nuestro país, son considerados como cosas, y por ello el hecho de apropiarse de ellos no es considerado secuestro extorsivo.

PREOCUPACIÓN

Ayer a la mañana una veintena de vecinos del San Roque Este salieron de sus casas y se reunieron para debatir acciones respecto a los hechos delictivos. “Estamos viviendo una inseguridad impresionante. Roban al salir del supermercado, los chicos no pueden andar solos, roban celulares y mochilas, con cuchillos y armas de fuego”, denunció un vecino.