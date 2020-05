Regatas tiene listo el protocolo para volver al gimnasio

El Club de Regatas Corrientes, tiene listo el protocolo correspondiente para la reapertura del gimnasio de musculación de la institución, atento a las medidas tomadas por las autoridades provinciales y municipales, ante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Con el objetivo de resguardar la salud de los Socios, el Club de Regatas dispone las siguientes medidas obligatorias para el uso de las instalaciones, elementos y máquinas del gimnasio de Musculación: Obligatoriedad de ingresar con tapabocas y nariz: Deberá ser utilizado de manera permanente mientras se encuentre dentro del club. Acceso limitado: Podrán ingresar un máximo de 20 personas por turno. No podrán practicar la disciplina aquellas personas que presenten síntomas de enfermedad (tos, fiebre, resfrío, etc.). Se establecerán turnos de uso: Se anotará el horario de ingreso al gimnasio y se podrá utilizar por un máximo de 1 hora, mediante turnos previamente establecidos. Se deberá tener pago el ticket de gimnasio, el cual se abona en el sector de cajas de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hs y sábados de 08:00 a 16:00 hs. El ticket será válido durante la vigencia de este turno de prácticas, es decir desde su fecha de apertura (1 de junio), hasta el 31 de junio de 2020. Una vez reservado el turno, tendrá 24 hs. hábiles para abonar el ticket, de lo contrario perderá el turno. Obligatoriedad de firma de Declaración Jurada de salud, la cual será otorgada al momento de pago del ticket. Es muy importante que ante la modificación del estado de salud, no concurra a las instalaciones de la institución, por precaución y prevención personal y social.

Formas de inscribirse: El socio deberá comunicarse a los números +543794588352 (Whatsapp) o al fijo 4424602 y solicitar anotarse al turno de su preferencia, el cual estará sujeto a disponibilidad, los días lunes / miércoles / viernes, o martes / jueves / sábados, en los siguientes horarios:

07:30 a 08:30 hs (turno exclusivo para mayores de 60 años). 08:45 a 09:45 hs. 10:00 a 11:00 hs. 11:15 a 12:15 hs. 12:30 a 13:30 hs. 13:45 a 14:45 hs. 15:00 a 16:00 hs. 16:15 a 17:15 hs. 17:30 a 18:30 hs. 18:45 a 19:45 hs. 20:00 a 21:00 hs. 21:15 a 22:15 hs. Es obligatorio el uso permanente de tapaboca y naríz, durante la realización de las actividades físicas.

Distanciamiento social dentro del salón, utilización de máquinas y recomendaciones generales: Se deberá respetar la distancia de 1,5 metros entre personas. Los metros cuadrados del salón justifican la cantidad de personas por turno, y habilita que ésta medida se cumpla cómodamente. De todas maneras, se solicita colaboración, compresión y solidaridad con el uso y tiempo de ejercicios en las máquinas, realizar las rutinas deportivas de manera tal de recurrir a la misma máquina la menor cantidad de veces posible para que todos logren hacer uso de la misma. Todos los vestuarios y cambiadores del club permanecerán cerrados. Se procederá al cierre del gimnasio al finalizar cada turno durante 15 minutos, para limpieza y desinfección general del lugar. De todos modos, mientras se encuentren los turnos en vigencia también se estarán desinfectando las maquinarias. El salón de gimnasio de musculación permanecerá con las ventanas y puertas abiertas para ventilación natural del lugar. Obligatoriedad de concurrir con toalla personal y vestimenta deportiva adecuada: Se recuerda que según establece el Reglamento Interno, los varones deberán concurrir con remeras, no musculosas. El club le proporcionará alcohol en gel al ingresar y al salir del gimnasio. Además se solicita reforzar esta medida de higiene cada vez que haya utilizado 2 máquinas diferentes.

Se tendrá la presencia de una persona encargada de la seguridad e higiene, dentro del salón en todos los turnos. Ésta persona contará con la facultad de realizarle las advertencias o comentarios correspondientes en caso de ser necesario para la correcta aplicación del protocolo.