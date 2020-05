Ramona Villalba de mendiga a millonaria, amparada por el poder

Ramona Villalba, actual presidente del Centro Recreativo la Cruz Gil, suegra de Samuel Astarloa, conocido por escaparse dos veces de la cárcel, es una de las tantas personas que bajo el amparo del poder político, se convirtieron de mendigos a millonarios. Villalba, seguidora acérrima de Ricardo Colombi, hace pocos años atrás vendía agua caliente y cintitas rojas en el santuario del gaucho milagroso para poder sobrevivir. Hoy es dueña de dos campos, un hotel, un comercio, vehículos de alta, y de vivir en un humilde rancho, pasó a habitar una elegante y costosa vivienda en Mercedes. Es la responsable de controlar las ofrendas de los cientos de miles de promeseros, que van desde vehículos hasta joyas y dinero. El volumen es incalculable, pero para diversificarlo y redistribuirlo, tuvo la ayuda del fugitivo Astarloa, el marido de uno de sus hijas, quien ocupaba el cargo de tesorero en la Comisión Recreativa. Algo así como el zorro, cuidando las gallinas.

El 8 de enero, día de los festejos del Santo Pagano, es considerado la tercera manifestación de fe en el país después de la vírgenes de Lujan e Itatí. Llegan a circular por su santuario más de 200 mil almas. La recaudación es varias veces millonaria.

Extrañamente el inocultable crecimiento en el patrimonio de Ramona Villalba nunca fue advertido por la justicia, los lugareños aseguran que hay orden de no molestarla. Tanto, que días pasados trató de inútil al Fiscal de Instrucción Andrés Casarrubia, quien nunca se atrevió a investigarla por un posible ilícito enriquecimiento, ya que conduce una sociedad de fomento avalada por personería jurídica de la provincia, que durante años estuvo intervenida por disposición del Poder Ejecutivo. Casarrubia antes de integrar el ministerio público fue funcionario del municipio de Mercedes, administrado en su momento por el radicalismo. Llegaría al Poder Judicial de la mano de Ricardo Colombi.

Cuando lo recapturaron al evadido Astarloa, acusado de tentativa de homicidio, la prensa local dijo que fue hallado en uno de los campos de Ramona Villalba. “No es mi campo, no es de mi propiedad sino de mi hija, que está viviendo con sus hijos. Yo estaba en Rincón de Luna (campo) que el dueño es mi hijo”, detallaría la mujer que junto su familia que nombró, ahora ya hacendados, vivían sumidos en la carencia pocos años atrás. Haría estas declaraciones al periodista Javier Ponce, en momentos que la entrevista era transmitida en directo por la fanpage de Impacto Corrientes. La mujer recordaría que en una de sus chacras, la policía concretó un procedimiento buscando a Samuel Astarloa pero no lo hallaron. “Desnudos los sacaron con un frio a los niños”, acusó para volver a vapulear la figura del Fiscal Casarrubia. Villalba indicó que su ex Tesorero y yerno, tiene problemas de adicción a la droga. “Tuvo problemas con un transa (narcotraficante)”, que trabaja siempre en las elecciones, y que según ella, Casarrubia lo “cubrió”. “Para mi es mi hijo para que a la gente le quede bien en claro. Astarloa es un hijo más”. “Él no tenía intenciones de andar mucho tiempo escondido”, puntualizó para enfatizar que “me siento perseguida por la policía” aseveró diciendo que su casa está permanentemente vigilada por la fuerza de seguridad provincial. “Este chico se entregó. Yo dije que se iba a entregar. Él se entregó en Corrientes no le cazaron, él se entregó”, aseveró sobre Astarlona, por quien tiene un notoria admiración. “Me venían hacer guardia a mí. Yo no soy ninguna delincuente. Ni mi yerno (Astarloa) es delincuente, porque el no mato a nadie”. Es elocuente que la delincuencia para Villalba, solo existe si hay un homicidio.

LA DROGA EN MERCEDES

“La droga se vende como caramelos, y de eso no se habla. La policía es represora, elegimos un gobierno que le votamos y nos mandan represores en Mercedes” se quejó para enunciar a “la mafia de los sobres de la droga”. “Yo no soy quien debe investigar”, aseveró la ahora de mendigo a millonario que insinuó que aparentemente se reparten sobres con dinero para acallar o frenar denuncias e investigaciones sobre la comercialización de estupefacientes.

Interrogada de donde obtuvo tanto dinero para comprar un campo para ella, autos alta gama y campos a sus hijos, luego de habitar un rancho en el barrio San Francisco de Mercedes, detalló que todo fue gracias sacrificio de su trabajo, y no por planes sociales. “Yo me levanto a los 5 de la mañana a trabajar y no estoy esperando el plan”. “Yo estoy inscripta en la Afip y pago todas mis cosas”, arremetió para resaltar que “a mi no me pesa la mano para trabajar, para barrer calle, yo no nací en cuna de oro”. Claro que su carrera meteórica de pobre a una persona de buen pasar económico, llama la atención aunque no sorprende. Versiones que transitan de boca en boca, hablan de piezas llenas de dinero proveniente de las donaciones de aquellos agradecidos por las promesas cumplidas por el Gaucho Gil. Asimismo doña Ramona se excusa que tiene gastos, boletas de 40.000 a 80.000 pesos de consumo de energía eléctrica, que debe pagar todos los meses.

“Hablan mal del gaucho y llega el 8 de enero y la ciudad de Mercedes se llena de plata gracias al gaucho”, reconocería, afirmando lo que todos creen: hay mucho dinero detrás la veneración de Antonio Mamerto Gil Núñez, más conocido como el gauchito.

SU FANATISMO POR EL PROTECTOR

Resaltó que Ricardo Colombi es un líder “al que nadie le va a llegar ni a los pies ni a los talones”. “Yo soy admiradora de Ricardo, lo digo con la frente bien alta”. “Ese es un líder político no Valdés que está gobernando”, arremetió contra el primer mandatario correntino. Además sostuvo que los comisarios en Mercedes son unos títeres. “Casarrubia como fiscal es un inútil un inservible no sirve ni para sacar un preso”, volvió a fustigarlo al Fiscal Penal para atacar también a periodistas que “se sentaban con los comisarios a tomar whisky”, y no decían nada de lo que pasa con el narcotráfico en la localidad.

“Yo una ciudadana común se de los movimientos y la policía no sabe? No quiere saber, no quieren ver. Me van a detener, estoy en mi casa, le estoy esperando”, ironizó Ramona Villalba para quejarse que las personas la ligaban con la venta de droga.

Hay algo que no se puede esconder, la fortuna que ahora ostenta, cuando a mediados de esta década, estaba inmersa en la pobreza.