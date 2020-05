Prorrogan mandato de Any Pereyra en el PL por videoconferencia

Por unanimidad, convención del Partido Liberal aprobó la prórroga de mandatos. Any Pereyra continúa siendo la presidente de la sesquicentenaria agrupación celeste, la más antigua del país. El acto se llevó a cabo mediante videoconferencia y contó con la presencia de un escribano. La decisión fue unánime y aunque se acreditaron 91 convencionales, por problemas de energía se registraron 84 votos. En su momento Ricardo Caito Leconte intimó vía carta documento a que la asamblea no se realice porque el mecanismo no está determinado en la Carta Orgánica partidaria. Asimismo de hecho, el artículo 59 ya estaba reglamentado con anterioridad, por lo que sólo restaba realizar la reunión dado que el Comité Ejecutivo ya la había establecido. EL PL es el primer partido político a nivel nacional que se realiza su Convención desde que la cuarentena inició en la Argentina.

Además de la prórroga de la escribana Any Pereyra en la presidencia, se ratificó la continuidad de los 36 miembros del Comité Ejecutivo que la acompañan actualmente.

La Convención es el máximo órgano a nivel interno del liberalismo, quedará presidida por Tito Cheme. Vicepresidente 1º: Elena Meza, de Concepción. Vicepresidente 2º: Valeria Pérez, de Gobernador Martínez. Secretarios: Silvia Canteros y Ramón Fernández, de Capital. Hay quienes creen que la decisión de aplazar los mandatos celestes, podría judicializarse.