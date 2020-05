Presidiario no tenía pedido de excarcelación y un duro informe por indisciplina

El preso que reclamó ayer en la cárcel de Corrientes no tenía pendientes pedidos de excarcelación, pero si un fuerte informe por indisciplina.

Lo confirmó la jueza de Ejecución de Condenas, María Teresa Zacarías, desde radio Dos. “No había pedido pendiente en absoluto a favor de ese interno. Ni por libertad condicional, ni pidiendo domiciliaria. Es una persona que tiene muchas sanciones disciplinarias”, aseveró la Magistrada, en referencia a Diego Cáceres, el preso que ganó los techos de la UP1 de Corrientes. “No estaba en condiciones de solicitar nada”, insistió.

“Obviamente estamos preocupados con lo ocurrido. Pero nos ocupamos de inmediato y tomando todos los recaudos del caso. No tomé contacto con el interno, pero me reuní con su Defensa: se verificó el estado de su condena, se revisó todo el expediente. Lamentablemente no estaba en condiciones de solicitar nada porque no ayudaban sus condiciones personales”, explicó la doctora María Teresa Zacarías.

La magistrada aclaró que “no había pedido pendiente, en absoluto. Ni pedido de libertad condicional, ni domiciliaria. Es una persona que tiene muchas sanciones disciplinarias. La Defensa está al tanto, y los trámites se hicieron todos. No había incidentes pendientes”, insistió.

La doctora Zacarías reconoció que “el hecho es delicado por el momento que vivimos, todos estamos con temor por éste virus desconocido”.

“Desde el primer momento mantengo contacto directo y diario con los internos brindándoles toda la información con mucha sinceridad. Además, se van tomando todas las medidas sanitarias que indica el Comité de Crisis”, sostuvo la Jueza reconociendo que “lamentablemente a veces no tienen el mejor asesoramiento y hasta desconocen su propia situación, o hay pretensiones que superan lo que se les puede otorgar”.

La doctora Zacarías reconoció que lo vivido ayer en la UP 1 “puede hacer volver toda la situación atrás”

DOMICILIARIA

“Hay algunos pedidos de prisión domiciliaria, pero estos son recientes. Todos son tras la feria. Todos los pedidos llevan un trámite previsto en la ley que no se puede obviar aun en la situación que vivimos”, explicó.

“No es automático, ni tampoco depende de una pulsera. Eso no garantiza nada. No todos los casos se pueden solucionar con una pulsera”, dijo

La jueza Zacarías aclaró que en Corrientes no fueron otorgadas prisiones domiciliarias tras declararse la pandemia: “por Covid 19 no se otorgó ninguna prisión domiciliaria. Las que se están cumpliendo, 11 o 12, son por decisiones previas. Para evaluar si el Covid incide o no en cada caso tenemos que conocer la situación de la persona, porque hoy todos estamos en riesgo”

CASOS POSITIVOS

“La detección de los 23 positivos no cambia nada, las pautas son las mismas en cuanto a la ejecución de condena”, dijo Zacarías.

“Los cambios son relacionados con la sanidad. Por ejemplo el riesgo de contagiarse si tiene la posibilidad de salir, si tiene donde alojarse, si tiene un familiar que se hará cargo, etc.”, explicó.