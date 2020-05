Presentaron un amparo para readecuar las tarifas de agua y luz

El profesional de la abogacía, Marcelo Midón, presentó un amparo para readecuar las tarifas de agua y luz. Esta mañana se presentó un amparo en el Poder Judicial, con el cual solicitaron que se readecue las tarifas de las boletas de agua y luz de los meses que durara la Feria Judicial. El pedido fue argumentado como consecuencia de no haber trabajado desde que se dictó la cuarentena obligaría y solamente sería para los abogados litigantes.

Numerosas fueron las personas que se vieron afectadas por el aislamiento social y obligatorio debido a la pandemia de Covid-19, lo que provocó la falta de trabajo e ingresos económicos. Esta situación trajo como consecuencia que muchas familias no pudieran pagar sus cuentas mensuales.

Al parecer esta realidad también atraviesan los abogados correntinos, porque esta mañana presentaron un amparo en el Poder Judicial, con el cual pidieron que los abogados litigantes paguen las facturas de agua y luz con un monto readecuado.

Se conoció que el argumento que se alegó en el documento tiene que ver con que letrados que no trabajaron durante la feria judicial extraordinaria. Ahora será el turno de la jueza Variña Romero Machado, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº13 de la provincia de Corrientes.

AMPARO ANTE LA JUSTICIA

“No pedimos no pagar la luz y el agua, sino que readecúen las tarifas”.

El abogado Marcelo Midón, habló sobre el amparo que presentó esta mañana ante la Justicia, para que se readecúen las tarifas de luz y agua, de los abogados litigantes que no pudieron trabajar desde que inició la feria judicial. “No se pidió que se nos exima del pago, lo que se pretende es que se readecúen, el juez debe establecer un nuevo criterio que permita compartir los esfuerzos”, aseguró el letrado.

“Hoy presentamos dos amparos colectivos contra Aguas y la Dirección Provincial de Energía, que tienen como beneficiario a los abogados de la provincia que ejercen la profesión de forma liberal, es decir que son litigantes. Nos es que se pidió quedar exentos del pago, lo que se pretende es que se readecúen las tarifas, el juez debe establecer un nuevo criterio que permita compartir los esfuerzos”, declaró el doctor Midón.

Aclaró: “la pregunta obligada será con qué fundamento se planteó esto y el fundamento no es disparatado, es la ley vigente Nº1.091 del Código Civil y Comercial, que establece: ‘si un fenómeno (en este caso la pandemia Covid-19) que es ajeno a las voluntades de las partes, coinvierte en muy oneroso el cumplimento de la obligación, el deudor puede exigirle a los jueces que readecúen el valor de esa obligación para compartir entre los dos contratantes el esfuerzo que implica ese cumplimento”.

En cuanto a sobre si la medida la pueden hacer trabajadores de otros rubros que se vieron afectados por la cuarentena, el letrado aclaró “esta ley se convocarán a partir de ahora en todos los expedientes que se susciten en tribunales, porque hoy las cadenas de pago quedaron interrumpidas y no es porque el deudor no quiera pagar, sino que no puede hacerlo”.