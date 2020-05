Pichot perdió la elección en la World Rugby

El sueño de Agustín Pichot de convertirse en nuevo presidente de la World Rugby deberá esperar al menos otros cuatro años, ya que el organismo que regula mundialmente el deporte de la ovalada anunció este sábado que el vigente mandatario, Bill Beaumont, consiguió la reelección en el cargo, al imponerse por 28-23 en la votación virtual que llevó adelante el Comité Ejecutivo de la entidad.

Pichot había anticipado que las intenciones de voto estaban 24-23 en favor de Beaumont de acuerdo a su relevamiento, pero restaban conocerse los dos votos correspondientes a Africa y los dos de Japón, que se decantaron en favor del inglés y definieron la elección entre ambos candidatos.

“Felicitaciones, Bill. No se dio. ¡Gracias a todos! De corazón”, escribió en su cuenta de Twitter el ex medio scrum del CASI y Los Pumas, quien además dejará de ejercer como vicepresidente de la World Rugby, cargo que ocupaba desde 2016. El francés Bernard Laporte, quien también era candidato por la lista de Pichot y es el titular de la federación de rugby de su país, será el nuevo número dos de la institución tras presentarse para el puesto sin oposición alguna.

Beaumont, ex segunda línea que capitaneó a la Selección de Inglaterra desde mediados de los ’70 hasta fines de los ’80, expresó en el sitio oficial de la WR: “Quiero agradecerle a Gus Pichot por su amistad y apoyo durante los últimos cuatro años. Aunque nos enfrentamos en esta campaña, estuvimos alineados de muchas maneras y le guardo el mayor respeto. Gus es un apasionado del deportes y su contribución fue muy significativa”.

El dirigente británico de 68 años agregó: “En los últimos cuatro años hemos logrado mucho pero estamos a medio tiempo y necesitamos seguir adelante en la segunda mitad. Ahora tengo un mandato claro para trabajar con Bernard para implementar un cambio progresivo y sostenible”.

Los resultados serán oficializados el próximo 12 de mayo en la Asamblea Anual de la Word Rugby y será a partir de esa fecha que se de inicio al nuevo mandato de Beaumont, que durará cuatro años.

En cuanto a las votaciones, se pudo saber que Inglaterra, Gales, Francia, Italia, Canadá y Europa hicieron pública su preferencia por Beaumont, mientras que Pichot contaba con el aval de Argentina, Nueva Zelanda, Australia, Sudamérica, Asia y Uruguay. Los votos restantes no se dieron a conocer.

Por último, el flamante vicepresidente Bernard también le dedicó unas palabras al argentino: “Felicitaciones a mi amigo Sir Bill Beaumont por su reelección. También me gustaría expresar mis mejores deseos para Agustín Pichot, una leyenda del rugby argentino y un gran líder”.