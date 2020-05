Personal del Cardiológico indignado por recortes de haberes

Indignación en el personal del Instituto de Cardiología por las medidas adoptadas por la Fundación Cardiológica Correntina y la dirección de la Institución sobre los haberes de los trabajadores en medio de la pandemia por COVID. Sostienen que le han descontado el 20% de las sobreasignaciones que cobran como reconocimiento de la dedicación exclusiva, y el 20% en el dinero que se percibe por investigación, recursos que proviene del exterior y que está abonando con regularidad.

Reprochan que todas las medidas han sido tomadas en forma arbitraria, con un cartel en el transparente del ingreso del personal, sin consultar al empleado. En el mes de marzo esta noticia fue viralizada en las redes sociales y la fundación junto con el directorio devolvieron el 20% un mes más tarde sin abonar algunas prestaciones como los consultorios hasta ese mes, en que se decretó la pandemia, entre otros servicios laborales.

La noticia fue confirmada a todo el personal médico por los directivos de la institución y la fundación cardiológica correntina.

“Una verdadera vergüenza que, en el medio de una pandemia, con los sueldos misérrimos de la provincia de Corrientes, con la dedicación exclusiva del personal, con el alquiler de un edificio dedicado al gimnasio (propiedad de uno de los amigos del poder), la construcción de un edificio nuevo que no se utiliza en su totalidad por razones económicas, y la creación de residencias de arquitectura e ingeniería dentro de una institución de salud, el pago de secretarias para la fundación, la apertura de un centro en Santo Tome que depende de la institución, que traten al personal de esa forma”, sostienen muy molestos los trabajadores de la institución cardiaca emblema, no solo de Corrientes, sino de la región.

“La institución cuenta con un plan de beneficios para socios (PBS), del cual el Director Ejecutivo y algunos otros, se llevan de lo recaudado un porcentaje, imaginan que no es una moneda ya que el pueblo de Corrientes nos apoya y se hacen socios en forma solidaria. Nos preguntamos si con la pandemia, ¿cedieron algo?”, indicaron a través de una misiva que llegó a este medio de prensa. “Como administró la fundación durante todos estos años, la auditoría previa mostró un informe lapidario y todo siguió su curso. Su función es recortar nuestros haberes, seguir contratando a más personal, seguir manteniendo con haberes a gente ya jubilada y haber mantenido con haberes a funcionarios públicos durante sus gestiones como legisladores y otros cargos”, aseveraron indignados finalmente.