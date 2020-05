Paso de los Libres blindada ante el coronavirus en Uruguayana

El fin de semana la comuna del Estado de Río Grande do Sul confirmó 31 nuevos casos de coronavirus y fue declarada como de “riesgo-medio”, poniendo en alerta máximo al municipio correntino limítrofe. La situación sanitaria en Brasil por el coronavirus se torna cada vez más compleja por lo que Paso de los Libres entró en alerta. El intendente Martín Ascúa, comunicó las nuevas medidas restrictivas en todo el departamento ante el estado de riesgo-medio declarado en Uruguayana y para evitar contagios en esa ciudad. “Queda prohibido el ingreso a Paso de los Libres de todos aquellos que no tengan domicilio acreditado en esta ciudad o que vengan de Brasil, tengan o no domicilio en nuestra ciudad”, explicó. El intendente adelantó la creación de un grupo de trabajo que se sumará a los controles permanentes que se ejecutan tanto en el paso fronterizo como en la ciudad.

“Creamos un cuerpo de inspectores municipales afectados a la Dirección de Defensa Civil, que tendrán como misión el control, seguimiento y fiscalización de las actividades del comercio que están habilitados para funcionar en la cuarentena”, anunció, agregando que “afectamos a todos los agentes municipales que tengan entre 18 y 45 años para desempañar servicios de la dirección de Defensa Civil en esta pandemia”. Los que tengan domicilio en Libres y vengan de otras ciudades argentinas pueden ingresar con controles obligatorios previos de temperatura y olfato en un puesto ubicado en el sambódromo”. Las medidas tienen alcance también al transporte ya que los proveedores del comercio que llegan desde distintos puntos del país a Libres para abastecimiento local solo podrán ingresar siempre que cumplan con el mismo control previo de temperatura y de olfato.

URUGUAYANA

Uruguayana fue declarada en “alerta naranja” en los últimos días según la clasificación del Gobierno Estadual, pasó de alerta amarilla a alerta naranja, lo que significa que la región está con uno de los dos escenarios: media capacidad del sistema de salud y baja propagación del virus o alta capacidad del sistema de salud y propagación del virus, por consiguiente el riesgo es medio.