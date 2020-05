Otro campeonato de fútbol suspendido por la policía

En la zona del barrio Virgen de los Dolores, otro campeonato vecinal de fútbol en Corrientes debió ser suspendido por la policía. Nuevamente la Policía de Corrientes debió intervenir en un campeonato relámpago de fútbol en un barrio de la ciudad. “Tuvimos que intervenir en una cancha vecinal ubicada en Cabeza de Vaca y 997. Nos avisaron los vecinos”, comentó el comisario César Fernández. “La policía se entera porque vecinos llamaron al 911, y al ver la presencia policial las personas que estaban jugando se dispersaron y no se detuvo a nadie, había más de 60 personas más o menos”, comentó el comisario Fernández. De los procedimientos que realizan ante el incumplimiento de la cuarentena, César Fernández, manifestó que “hace varias semanas venimos trabajando en los barrios, en prevención para que la sociedad acompañe porque no hay casos y se tiene que mantener eso”. Y agregó el comisario que “tuvimos varios hechos violentos el fin de semana, heridos de arma blanca, y un móvil policial sufrió el ataque de varias personas, cerca del cementerio”. Remarcó que “vamos a seguir trabajando en el control del que no tiene que estar afuera de su casa, que no salga, porque vimos mucha gente circulando sin sentido en la calle”.